Pápež sa stále lieči zo zápalu priedušiek, horúčku už nemá

Rím 30. novembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok oznámil, že sa ešte stále lieči z akútneho zápalu priedušiek. Horúčku však už podľa vlastných slov nemá. TASR správu prevzala z agentúry ANSA a spravodajského portálu Vatican News.



"Ako môžete vidieť, ešte stále žijem," povedal 86-ročný pápež vo Vatikáne účastníkom seminára o etike v zdravotníctve. "Lekári ma nepustili do Dubaja. Je tam totiž veľmi teplo a prechod z tepla do klimatizácie nie je pre tento stav priedušiek vhodný," dodal.



František sa takisto poďakoval Bohu, že neochorel na zápal pľúc. Podľa svojich slov má veľmi akútnu infekčnú bronchitídu (zápal priedušiek). V tejto súvislosti pripomenul dôležitosť starostlivosti o zdravie.



Pápež sa pomocou antibiotík naďalej lieči z choroby, pre ktorú musel zrušiť viacero udalostí zo svojho programu vrátane účasti na klimatickej konferencii OSN v Dubaji, kam plánoval vycestovať v dňoch 1. - 3. decembra.



Františkovi, ktorý by mal o tri týždne dovŕšiť 87 rokov, odstránili ešte v mladosti časť pľúcneho laloka. Od nástupu do funkcie v roku 2013 čelil už viacerým zdravotným problémom. Začiatkom tohto roka ho napríklad hospitalizovali s bronchitídou a pre dlhodobé problémy s kolenom používa invalidný vozík.