Pápež sa sťažoval na spiatočnícke postoje v katolíckej cirkvi v USA

Vatikán 28. augusta (TASR) - Pápež František sa sťažoval na "silný spiatočnícky postoj" niektorých katolíkov v Spojených štátoch, ktorí odmietajú prijať zmenu v katolíckej cirkvi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Pápež František (86) to povedal jezuitom v Lisabone počas Svetových dní mládeže 5. augusta, ale jeho slová zverejnil až teraz magazín Civilta Cattolica.



Jeden jezuita sa pápeža spýtal na kritiku jeho spôsobu riadenia cirkvi, ktorú mu adresovali niektorí vysokopostavení americkí katolíci. František sa podľa nich nevyjadruje dostatočne zreteľne k interrupciám a je príliš súcitný k homosexuálom a rozvodom.



"Vidíte, že v Spojených štátoch nie je situácia jednoduchá: je tam veľmi silný spiatočnícky postoj," odpovedal František.



"Chcel by som tým ľuďom pripomenúť, že ´indietrismo´ (spiatočníctvo) nie je na nič dobré, a musíme pochopiť, že v chápaní záležitostí viery a morálky prebieha náležitý vývoj..." dodal pápež.



Spomenul otroctvo ako príklad: "Niektorí pápeži predo mnou ho tolerovali, ale veci sú dnes iné."



"Keď smerujete dozadu, vytvárate niečo uzatvorené, odpojené od koreňov cirkvi a prichádzate o sviežosť objavu," pokračoval František. "Okrem toho môžete prísť o tú pravú tradíciu a obrátiť sa na ideológie ako na pomôcku," dodal.



Pápež zopakoval, že cirkev má byť otvorená každému, predovšetkým to platí pre LGBTQ ľudí.



"Sprevádzať ľudí duchovne a pastoračne si vyžaduje veľa citlivosti a tvorivosti. Ale každý, každý, každý je pozvaný žiť v cirkvi: nikdy na to nezabúdajte," povedal pápež.