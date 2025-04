Pápež sa stretol s americkým viceprezidentom Vanceom

Vatikán 20. apríla (TASR) - Americký prezident J. D. Vance sa na Veľkokonočnú nedeľu krátko stretol s pápežom Františkom, ktorý sa zotavuje zo zápalu pľúc. Oznámil to Vatikán, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Kolóna vozidiel s Vanceom vstúpila do Vatikánu vedľajšou bránou a zaparkovala neďaleko Fratiškovej rezidencie v čase, keď sa na Námestí svätého Petra konala veľkonočná omša. Pápež, ktorý po vážnej chorobe obmedzil svoje pracovné povinnosti, slúžením omše poveril kardinála Angela Comastriho.



Vatikán oznámil, že pápež a viceprezident USA sa stretli krátko pred 11.30 h v Dome svätej Marty, „aby si vymenili veľkonočné pozdravy“. Súkromné stretnutie trvalo len niekoľko minút.



Vance a František sa predtým dostali do sporu v otázke migrácie a plánov vlády prezidenta Donalda Trumpa hromadne vyhosťovať migrantov zo Spojených štátov. František si starostlivosť o migrantov stanovil za jednu z hlavných tém svojho pôsobenia v pápežskom úrade, napísala AP.



Vance, ktorý konvertoval na katolicizmus v roku 2019, sa v sobotu stretol s vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Zástupca amerického prezidenta v nedeľu ukončí svoju návštevu Ríma, kde spolu s rodinou strávil veľkonočné sviatky, doplnila agentúra DPA.