Pápež sa stretol s delegáciou z Vietnamu, krajinu chce navštíviť

Vatikán 18. januára (TASR) - Pápež František po stretnutí s delegáciou vietnamskej komunistickej strany povedal, že chce navštíviť Vietnam. Uviedol to vo štvrtok arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami pri Svätej stolici. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



"Pápež chce ísť a tamojšia katolícka komunita tiež chce, aby prišiel. Bola by to dobrá správa pre tento región," povedal Gallagher, ktorého vatikánska funkcia je porovnateľná s ministrom zahraničných vecí. Podľa jeho slov išlo o pozitívne stretnutie.



Gallagher avizoval, že v apríli navštívi Vietnam on osobne a neskôr v priebehu roka aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, "premiér" Vatikánu.



Vietnam prerušil vzťahy s Vatikánom po zjednotení na konci občianskej vojny v roku 1975 pod nadvládou komunistickej strany. Vtedajšie úrady považovali katolícku cirkev vo Vietname za historicky príliš blízku bývalej koloniálnej mocnosti, Francúzsku, pripomenula agentúra Reuters.



Vo Vietname žije takmer 7 miliónov katolíkov, čo je približne 6,6 percenta z 95 miliónovej populácie.