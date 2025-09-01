< sekcia Zahraničie
Pápež sa stretol s kňazom známym svojou pastoráciou LGBTQ+ ľudí
Podľa Reuters je tento týždeň v Ríme na púti spojenej s prebiehajúcim Jubilejným rokom 2025 niekoľko skupín katolíkov-homosexuálov.
Autor TASR
Vatikán 1. septembra (TASR) - Pápež Lev v pondelok poskytol súkromnú audienciu významnému americkému kňazovi Jamesovi Martinovi, ktorý ako duchovný slúži LGBTQ+ katolíkom. Agentúra Reuters, ktorá o tom informovala, to interpretuje ako náznak toho, že nový pápež by mohol pokračovať v odkaze svojho predchodcu, zosnulého pápeža Františka, a v otvorení katolíckej cirkvi pre homosexuálnu komunitu.
Martin, ktorého konzervatívni katolíci opakovane napádajú za jeho kňazskú službu, po audiencii uviedol, že stretnutie s pápežom bolo „veľmi utešujúce a povzbudzujúce.“ „Od pápeža Leva som počul rovnaké posolstvo ako od pápeža Františka - o prijatí LGBTQ+ ľudí,“ doplnil.
Pápež František vydal v roku 2023 dekrét, ktorý kňazom umožňuje udeľovať požehnania párom rovnakého pohlavia v individuálnych prípadoch, hoci katolícka cirkev stále oficiálne uznáva ako manželstvo iba zväzok muža a ženy.
Toto Františkovo rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku zo strany konzervatívnych kardinálov, ktorí tvrdili, že pápež oslabuje učenie cirkvi.
Ako Reuters poznamenal, katolícka cirkev učí, že LGBTQ+ ľudia by mali byť rešpektovaní a že ich ľudská dôstojnosť musí byť chránená. Deklaruje tiež, že príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia nie je hriechom, sexuálne vzťahy mimo manželstva medzi mužmi a ženami však hriechom sú.
Pápež organizuje každý deň mnoho stretnutí, ale iba niektoré z nich sú Vatikánom oznámené aj oficiálne, podotkol Reuters s tým, že práve tieto stretnutia sú podrobne sledované cirkevnými pozorovateľmi, pretože by mohli naznačiť priority pápežovho pontifikátu.
Lev, ktorý bol kardinálmi z celého sveta zvolený za pápeža v máji tohto roku, sa zatiaľ verejne neprihovoril LGBTQ+ komunite a verejne sa nevyjadril ani k spomínanému spornému dekrétu Františka z roku 2023.
James Martin, ktorý je rovnako ako zosnulý pápež jezuita, je autorom knihy o angažovanosti katolíckych lídrov v homosexuálnej komunite. Vedie aj online spravodajský web venovaný LGBTQ+ katolíkom. Niektoré americké univerzity v minulosti zrušili Martinove prednášky a vystúpenia. Často sa tak dialo po tlaku konzervatívnych skupín.
Podľa Reuters je tento týždeň v Ríme na púti spojenej s prebiehajúcim Jubilejným rokom 2025 niekoľko skupín katolíkov-homosexuálov. Jedno z podujatí organizovaných LGBTQ+ katolíkmi Vatikán dokonca zaradil do svojho oficiálneho online kalendára k Jubilejnému roku. Ide o nezvyčajný znak otvorenosti cirkvi, ktorý vyvolal kritiku niektorých konzervatívnych katolíckych komentátorov, uviedol Reuters.
Martin, ktorého konzervatívni katolíci opakovane napádajú za jeho kňazskú službu, po audiencii uviedol, že stretnutie s pápežom bolo „veľmi utešujúce a povzbudzujúce.“ „Od pápeža Leva som počul rovnaké posolstvo ako od pápeža Františka - o prijatí LGBTQ+ ľudí,“ doplnil.
Pápež František vydal v roku 2023 dekrét, ktorý kňazom umožňuje udeľovať požehnania párom rovnakého pohlavia v individuálnych prípadoch, hoci katolícka cirkev stále oficiálne uznáva ako manželstvo iba zväzok muža a ženy.
Toto Františkovo rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku zo strany konzervatívnych kardinálov, ktorí tvrdili, že pápež oslabuje učenie cirkvi.
Ako Reuters poznamenal, katolícka cirkev učí, že LGBTQ+ ľudia by mali byť rešpektovaní a že ich ľudská dôstojnosť musí byť chránená. Deklaruje tiež, že príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia nie je hriechom, sexuálne vzťahy mimo manželstva medzi mužmi a ženami však hriechom sú.
Pápež organizuje každý deň mnoho stretnutí, ale iba niektoré z nich sú Vatikánom oznámené aj oficiálne, podotkol Reuters s tým, že práve tieto stretnutia sú podrobne sledované cirkevnými pozorovateľmi, pretože by mohli naznačiť priority pápežovho pontifikátu.
Lev, ktorý bol kardinálmi z celého sveta zvolený za pápeža v máji tohto roku, sa zatiaľ verejne neprihovoril LGBTQ+ komunite a verejne sa nevyjadril ani k spomínanému spornému dekrétu Františka z roku 2023.
James Martin, ktorý je rovnako ako zosnulý pápež jezuita, je autorom knihy o angažovanosti katolíckych lídrov v homosexuálnej komunite. Vedie aj online spravodajský web venovaný LGBTQ+ katolíkom. Niektoré americké univerzity v minulosti zrušili Martinove prednášky a vystúpenia. Často sa tak dialo po tlaku konzervatívnych skupín.
Podľa Reuters je tento týždeň v Ríme na púti spojenej s prebiehajúcim Jubilejným rokom 2025 niekoľko skupín katolíkov-homosexuálov. Jedno z podujatí organizovaných LGBTQ+ katolíkmi Vatikán dokonca zaradil do svojho oficiálneho online kalendára k Jubilejnému roku. Ide o nezvyčajný znak otvorenosti cirkvi, ktorý vyvolal kritiku niektorých konzervatívnych katolíckych komentátorov, uviedol Reuters.