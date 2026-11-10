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Pápež sa stretol s obeťami zneužívania, v Buenos Aires odslúžil omšu
Vypočul si ich svedectvá, bolestivé skúsenosti, ktorými si prešli, aj návrhy na posilnenie možností uzdravenia a nápravy v rámci cirkvi, uviedol Vatikán.
Autor TASR
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Buenos Aires 9. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. sa v pondelok stretol s piatimi obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v Argentíne. Prisľúbil, že katolícka cirkev posilní opatrenia na ich ochranu, informovala agentúra AFP.
Pápež sa s každým z nich rozprával osobitne. Vypočul si ich svedectvá, bolestivé skúsenosti, ktorými si prešli, aj návrhy na posilnenie možností uzdravenia a nápravy v rámci cirkvi, uviedol Vatikán.
Stretnutie trvalo viac ako hodinu a uskutočnilo sa v čase kritiky zo strany argentínskej siete obetí zneužívania duchovnými, ktorá cirkev obviňuje z nedodržiavania záväzku nulovej tolerancie voči sexuálnemu zneužívaniu.
Prípady sexuálneho zneužívania zo strany kňazov a ich utajovania v minulosti otriasli katolíckou cirkvou po celom svete. Obete, ktoré sa stretli s pápežom, zažili zneužívanie zo strany duchovných alebo v cirkevných zariadeniach v Argentíne. Vatikán však neuviedol, kedy a kde k nim došlo.
„Pápež im – a prostredníctvom nich aj ďalším obetiam, s ktorými sa nemohol stretnúť – vyjadril svoju blízkosť a odhodlanie posilniť opatrenia na ochranu, podporu ich blaha, prijatie a sprevádzanie v rámci cirkvi,“ uviedol Vatikán.
Súčasťou programu pápežovej návštevy Argentíny bola v pondelok aj omša pod holým nebom na ulici Avenida del Libertador v Buenos Aires. Zúčastnilo sa na nej rekordných 2,5 milióna ľudí. Lev XIV. počas nej vyzdvihol silu katolíckej cirkvi v Južnej Amerike. Podľa agentúry Reuters išlo o najväčšie podujatie 12-dňovej pápežovej cesty po Južnej Amerike a zároveň o najväčšie zhromaždenie počas prvých 18 mesiacov jeho pontifikátu.
Levova návšteva podľa agentúry Reuters oživila spomienky na jeho predchodcu Františka, ktorý pochádzal z Buenos Aires. Aj keď František počas svojho pontifikátu absolvoval viac ako 45 zahraničných ciest, do rodnej Argentíny sa nikdy nevrátil.
František bol vo svojej vlasti známy ako „pápež chudobných štvrtí“ - vďaka svojej práci medzi najchudobnejšími obyvateľmi ešte pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi. Opakovane hovoril o túžbe navštíviť svoju vlasť, no tvrdil, že najprv treba vyriešiť bližšie nešpecifikované problémy. Analytici sa domnievali, že sa chcel vyhnúť dojmu, že sa prikláňa k niektorej z politických strán v hlboko rozdelenej krajine – či už k ľavicovo orientovaným perónistom alebo ku konzervatívcom.
Program pápežovej návštevy Latinskej Ameriky je náročný a zahŕňa 50 podujatí v troch krajinách. Lev XIV. pricestoval do Južnej Ameriky necelý mesiac po operácii pľúc, ktorej sa podrobil pre nádorové ochorenie.
Pred príchodom do Argentíny v nedeľu navštívil Uruguaj. V stredu sa presunie do Peru a 17. novembra sa vráti do Ríma.
Posledným pápežom, ktorý zavítal do Argentíny, bol Ján Pavol II. pred takmer 40 rokmi.
Pápež sa s každým z nich rozprával osobitne. Vypočul si ich svedectvá, bolestivé skúsenosti, ktorými si prešli, aj návrhy na posilnenie možností uzdravenia a nápravy v rámci cirkvi, uviedol Vatikán.
Stretnutie trvalo viac ako hodinu a uskutočnilo sa v čase kritiky zo strany argentínskej siete obetí zneužívania duchovnými, ktorá cirkev obviňuje z nedodržiavania záväzku nulovej tolerancie voči sexuálnemu zneužívaniu.
Prípady sexuálneho zneužívania zo strany kňazov a ich utajovania v minulosti otriasli katolíckou cirkvou po celom svete. Obete, ktoré sa stretli s pápežom, zažili zneužívanie zo strany duchovných alebo v cirkevných zariadeniach v Argentíne. Vatikán však neuviedol, kedy a kde k nim došlo.
„Pápež im – a prostredníctvom nich aj ďalším obetiam, s ktorými sa nemohol stretnúť – vyjadril svoju blízkosť a odhodlanie posilniť opatrenia na ochranu, podporu ich blaha, prijatie a sprevádzanie v rámci cirkvi,“ uviedol Vatikán.
Súčasťou programu pápežovej návštevy Argentíny bola v pondelok aj omša pod holým nebom na ulici Avenida del Libertador v Buenos Aires. Zúčastnilo sa na nej rekordných 2,5 milióna ľudí. Lev XIV. počas nej vyzdvihol silu katolíckej cirkvi v Južnej Amerike. Podľa agentúry Reuters išlo o najväčšie podujatie 12-dňovej pápežovej cesty po Južnej Amerike a zároveň o najväčšie zhromaždenie počas prvých 18 mesiacov jeho pontifikátu.
Levova návšteva podľa agentúry Reuters oživila spomienky na jeho predchodcu Františka, ktorý pochádzal z Buenos Aires. Aj keď František počas svojho pontifikátu absolvoval viac ako 45 zahraničných ciest, do rodnej Argentíny sa nikdy nevrátil.
František bol vo svojej vlasti známy ako „pápež chudobných štvrtí“ - vďaka svojej práci medzi najchudobnejšími obyvateľmi ešte pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi. Opakovane hovoril o túžbe navštíviť svoju vlasť, no tvrdil, že najprv treba vyriešiť bližšie nešpecifikované problémy. Analytici sa domnievali, že sa chcel vyhnúť dojmu, že sa prikláňa k niektorej z politických strán v hlboko rozdelenej krajine – či už k ľavicovo orientovaným perónistom alebo ku konzervatívcom.
Program pápežovej návštevy Latinskej Ameriky je náročný a zahŕňa 50 podujatí v troch krajinách. Lev XIV. pricestoval do Južnej Ameriky necelý mesiac po operácii pľúc, ktorej sa podrobil pre nádorové ochorenie.
Pred príchodom do Argentíny v nedeľu navštívil Uruguaj. V stredu sa presunie do Peru a 17. novembra sa vráti do Ríma.
Posledným pápežom, ktorý zavítal do Argentíny, bol Ján Pavol II. pred takmer 40 rokmi.