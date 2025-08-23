< sekcia Zahraničie
Pápež sa stretol s utečencami z Čagoských ostrovov
Autor TASR
Rím 23. augusta (TASR) — Pápež Lev XIV. v sobotu počas audiencie s utečencami z Čagoských ostrovov dôrazne potvrdil práva najslabších proti ambíciám mocných. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Lev XIV. sa stretol s delegáciou utečencov, ktorých približne 2000 vysťahovala Británia v 60. a 70. rokoch 20. storočia, aby USA mohli na najväčšom z ostrovov (Diego Garcia) vybudovať námornú a leteckú základňu.
V máji Británia a Maurícius podpísali zmluvu o odovzdaní zvrchovanosti nad ostrovmi Mauríciu, pričom zabezpečili budúcnosť základne. Leo utečencom povedal, že je „nadšený“ z dosiahnutia zmluvy.
„Obnovená vyhliadka vášho návratu na vaše rodné súostrovie je povzbudivým znamením a silným symbolom na medzinárodnej scéne: všetky národy, aj tie najmenšie a najslabšie, musia byť rešpektované mocnými v ich identite a právach, najmä v práve žiť na svojej pôde; a nikto ich nemôže nútiť k exilu,“ povedal Leo vo francúzštine. Prisľúbil tiež pomoc miestnej katolíckej cirkvi.
Podľa dohody bude Spojené kráľovstvo platiť Mauríciu v priemere 101 miliónov libier (136 miliónov dolárov) ročne za prenájom základne na najmenej 99 rokov. Zriaďuje sa ňou trustový fond v prospech čagoských obyvateľov a tiež, že „Maurícius má právo zaviesť program presídľovania“ na iné ostrovy ako Diego Garcia.
Pápež František navštívil Maurícius v roku 2019 a cestou domov novinárom povedal, že Británia by mala poslúchnuť OSN a jej Medzinárodný súdny dvor a vrátiť ostrovy Mauríciu.
Čagoské ostrovy boli súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov.
