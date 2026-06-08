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Pápež sa stretol so šiestimi obeťami zneužívania duchovnými
Španielska cirkevná hierarchia dlhé roky skôr bagatelizovala rozsah sexuálneho zneužívania, až kým novinári nezačali dokumentovať sériu týchto prípadov a ich utajovanie.
Autor TASR
Madrid 8. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. sa v pondelok v Madride stretol so šiestimi obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v Španielsku a prisľúbil, že zváži ich návrhy, ako môže katolícka cirkev zlepšiť svoj prístup k tejto kríze, uviedol Vatikán citovaný agentúrou AP.
Stretnutie, ktoré nadviazalo na tradíciu pápežov stretávať sa s obeťami zneužívania počas zahraničných ciest, trvalo približne hodinu a konalo sa na pôde nunciatúry v Madride, doplnil Vatikán vo vyhlásení, píše TASR.
Pred očakávaným stretnutím viaceré skupiny obetí zneužívania uviedli, že o tejto schôdzke neboli informované, a pred veľvyslanectvom Svätej stolice v Madride usporiadali protest.
„V mene našich združení sme radi, že pápež si vypočuje niektoré z obetí, ktoré však nepredstavujú všetky obete,“ povedal Juan Cuatrecasas zo združenia Robbed Childhood. Podľa neho cirkev týmto spôsobom „čistí svoj imidž“.
Lev v pondelok vyzval španielsku katolícku hierarchiu, aby poskytla odškodnenie obetiam sexuálneho zneužívania zo strany duchovných a riešila túto krízu transparentne. „Tvárou v tvár tejto pliage je cirkevné spoločenstvo povolané odpovedať počúvaním, pravdou, spravodlivosťou a odškodnením“ obetí, vyhlásil pápež a dodal, že „každý zranený človek musí nájsť úprimné vypočutie, prijatie, ochranu a skutočnú pomoc na ceste uzdravenia.“
Španielska cirkevná hierarchia dlhé roky skôr bagatelizovala rozsah sexuálneho zneužívania, až kým novinári nezačali dokumentovať sériu týchto prípadov a ich utajovanie.
V reakcii na pobúrenie verejnosti, ktoré po odhaleniach nasledovalo, Španielsko tento rok zaviedlo systém odškodnenia pre prípady zneužívania duchovnými, ktoré už nie je možné trestne stíhať. Na systéme sa má podieľať katolícka cirkev aj španielska vláda.
Na rozdiel od iných krajín má v španielskom modeli silnú úlohu štát a ten má aj konečné slovo pri vyplácaní odškodnenia. Systém nie je právne záväzný, čo vyvoláva zmiešané reakcie medzi aktivistami aj obeťami.
Stretnutie, ktoré nadviazalo na tradíciu pápežov stretávať sa s obeťami zneužívania počas zahraničných ciest, trvalo približne hodinu a konalo sa na pôde nunciatúry v Madride, doplnil Vatikán vo vyhlásení, píše TASR.
Pred očakávaným stretnutím viaceré skupiny obetí zneužívania uviedli, že o tejto schôdzke neboli informované, a pred veľvyslanectvom Svätej stolice v Madride usporiadali protest.
„V mene našich združení sme radi, že pápež si vypočuje niektoré z obetí, ktoré však nepredstavujú všetky obete,“ povedal Juan Cuatrecasas zo združenia Robbed Childhood. Podľa neho cirkev týmto spôsobom „čistí svoj imidž“.
Lev v pondelok vyzval španielsku katolícku hierarchiu, aby poskytla odškodnenie obetiam sexuálneho zneužívania zo strany duchovných a riešila túto krízu transparentne. „Tvárou v tvár tejto pliage je cirkevné spoločenstvo povolané odpovedať počúvaním, pravdou, spravodlivosťou a odškodnením“ obetí, vyhlásil pápež a dodal, že „každý zranený človek musí nájsť úprimné vypočutie, prijatie, ochranu a skutočnú pomoc na ceste uzdravenia.“
Španielska cirkevná hierarchia dlhé roky skôr bagatelizovala rozsah sexuálneho zneužívania, až kým novinári nezačali dokumentovať sériu týchto prípadov a ich utajovanie.
V reakcii na pobúrenie verejnosti, ktoré po odhaleniach nasledovalo, Španielsko tento rok zaviedlo systém odškodnenia pre prípady zneužívania duchovnými, ktoré už nie je možné trestne stíhať. Na systéme sa má podieľať katolícka cirkev aj španielska vláda.
Na rozdiel od iných krajín má v španielskom modeli silnú úlohu štát a ten má aj konečné slovo pri vyplácaní odškodnenia. Systém nie je právne záväzný, čo vyvoláva zmiešané reakcie medzi aktivistami aj obeťami.