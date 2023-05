Pápež sa stretol so zástupcom ruskej pravoslávnej cirkvi

Vatikán 3. mája (TASR) - Pápež František sa v stredu vo Vatikáne stretol so zahraničným vyslancom Ruskej pravoslávnej cirkvi. TASR správu prevzala z agentúr AP a APA.



Predseda odboru vonkajších vzťahov moskovského patriarchátu metropolita Anton Sevriuk sa zúčastnil na Františkovej stredajšej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Na jej konci sa pápežom stretol. Odovzdal mu dar, ikonu, ktorú František požehnal.



František v nedeľu 30. apríla uviedol, že sa pracuje na mierovej "misii", ktorá má ukončiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Kyjev i Moskva však uviedli, že nemajú vedomosť o žiadnych diplomatických krokoch Vatikánu.



Pápež sa počas svojej trojdňovej (28.-30. apríla) návštevy Maďarska stretol aj so zástupcom tamojšej ruskej pravoslávnej cirkvi. Počas spiatočnej cesty do Ríma tohto zástupcu a Sevriuka označil za svojich hlavných sprostredkovateľov v úsilí spojiť sa s s moskovským patriarchom Kirillom.



Podpora ruskej vojny na Ukrajine moskovským patriarchátom skomplikovala medzi rímskokatolíckou a ruskou pravoslávnou cirkvou.



František tiež v nedeľu informoval, že Vatikán je ochotný pomôcť pri návrate ukrajinských detí, ktoré boli počas vojny na Ukrajine odvlečené do Ruska.