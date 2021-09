Pápež sa v Budapešti stretol s premiérom Viktorom Orbánom

Pápež František a maďarský prezident János Áder počas stretnutia 12. septembra 2021 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Budapešť 12. septembra (TASR) - Pápež František sa v nedeľu v Budapešti stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Stretnutie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami, informovala agentúra AFP a spravodajský portál Index.hu.Orbán sa s pápežom stretol v priestoroch budapeštianskeho Múzea výtvarného umenia (Szépművészeti Múzeum). Maďarský premiér na sociálnej sieti zverejnil fotografiu z tejto schôdzky, na ktorej si s pápežom podáva ruku.Na jednej strane bude stáť Orbán, ktorý sa stavia do úlohy ochrancu "" pred migráciou, napísala AFP pred stretnutím. Pápež František na druhej strane žiada pomoc pre ľudí, ktorí sú odsúvaní na okraj záujmu, a ľudí všetkých náboženstiev, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou.František sa v priestoroch múzea stretol aj s maďarským prezidentom Jánosom Áderom, členmi konferencie katolíckych biskupov Maďarska, predstaviteľmi reformovanej cirkvi a židovskej komunity Maďarska, napísal Index.hu.Pápež okrem toho v Budapešti odslúži omšu na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu. Omša sa uskutoční na Námestí hrdinov (Hősök tere) v Budapešti. Na tomto mieste sa od nedeľňajšieho rána zhromažďujú pútnici z celej krajiny, píše AFP.František následne odletí do Bratislavy na pastoračnú návštevu Slovenska. Tá potrvá do stredy 15. septembra.