Pápež sa v mariánsky sviatok v Ríme modlil za pokoj vo svete
Na Španielskom námestí ho privítal rímsky vikár kardinál Baldassare Reina a primátor Ríma Roberto Gualtieri.
Autor TASR
Vatikán/Rím 8. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok nadviazal na desaťročia starú tradíciu a položil veniec bielych kvetov k stĺpu sochy Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Španielskom námestí v Ríme. Informoval o tom spravodajský web Vatican News. Pripomenul, že katolícka cirkev 8. decembra slávi Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pápež na cestu z Vatikánu do Ríma použil papamobil. Na Španielskom námestí ho privítal rímsky vikár kardinál Baldassare Reina a primátor Ríma Roberto Gualtieri. Následne pápež predniesol modlitbu za pokoj, spravodlivosť, dôstojnosť a duchovné vedenie pre ľudí na celom svete, ale aj za odvahu, nádeje, sny a vízie ľudstva, ktoré sa v čase zmien cíti neprimerane pripravené alebo slabé.
Pred návratom do Vatikánu pápež pozdravil zhromaždených asi 30.000 prítomných vrátane detí, starších ľudí a chorých, s ktorými sa pozdravil aj osobne.
Agentúra APA doplnila, že počas pápežskej návštevy v Ríme platili prísne bezpečnostné opatrenia.
Posielať kvety k soche Panny Márie na Španielskom námestí v Ríme začal pápež Pius XII. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1958, jeho príklad nasledoval pápež Ján XXIII., ktorý k soche položil košík s bielymi ružami.
Mariánsky stĺp bol postavený v roku 1856 na pamiatku dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorú o dva roky skôr vyhlásil pápež Pius IX. Týmto vyhlásením povýšil vieru prevládajúcu od raného kresťanstva na úroveň dogmy. Tvrdí, že Mária bola pri počatí v živote svojej matky, svätej Anny, uchránená od dedičného hriechu
