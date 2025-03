Pápež sa v nedeľu prvýkrát od hospitalizácie objaví na verejnosti

Vatikán 22. marca (TASR) - Pápež František sa v nedeľu po viac ako mesiaci po prvýkrát objaví na verejnosti. Vatikán v sobotu oznámil, že pápež požehná veriacim z okna svojej izby v Gemelliho nemocnici v Ríme, kde sa lieči na obojstranný zápal pľúc. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Pápež František má v úmysle po modlitbe Anjel Pána zamávať a udeliť požehnanie z Gemelliho nemocnice v Ríme," uviedol Vatikán. Pápež sa zvyčajne v nedeľu na poludnie modlí s veriacimi na Svätopeterskom námestí. Túto tradičnú modlitbu však pre zdravotné ťažkosti vynechal od 9. februára. Vatikán tvrdí, že sa neočakáva, že František prednesie v nedeľu túto modlitbu.



Osemdesiatosemročný pápež bol počas svojho pobytu v nemocnici, v ktorej je od 14. februára, videný len raz, a to na fotografii, ktorú Vatikán zverejnil minulý týždeň. Na zábere zhotovenom zboku vidno Františka sediaceho na vozíku v bielom odeve a so štólou, ako sa v tichej modlitbe pozerá na kríž umiestnený na jednoduchom oltári.



Pápeža vo februári hospitalizovali s bronchitídou, ktorá však neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Hlava katolíckej cirkvi odvtedy prekonala niekoľko respiračných kríz. Vatikán pred týždňom oznámil, že František už nie je v ohrození života a naznačil, že by ho z nemocnice mohli čoskoro prepustiť.



František, ktorý je hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013, sa už v minulosti niekoľkokrát liečil na respiračné ochorenia. Za posledné roky takisto podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva. Vzhľadom na bolesť kolena tiež používa invalidný vozík.