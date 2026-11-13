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Pápež sa v Peru stretol s obeťami zneužívania zo strany duchovných
Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. Túto krajinu označuje za miesto, ktoré ho naučilo pastoračnej službe.
Autor TASR
Lima 13. novembra (TARS) - Pápež Lev XIV. sa vo štvrtok počas svojej návštevy peruánskej metropoly Lima stretol so šiestim obeťami zneužívania zo strany duchovných. Pápež s nimi strávil viac ako hodinu, pričom sa s každým stretol osobitne a vypočul si ich príbehy. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Pápež sa stretol s každou osobou individuálne a vypočul si ich príbehy o utrpení a bolesti,“ uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu. „Spoločne premýšľali o tom, ako podporiť zmenu v myslení prostredníctvom načúvania obetiam, hľadania pravdy, ciest k uzdraveniu a záväzku vytvárať bezpečné prostredie,“ uviedol Vatikán.
Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. Túto krajinu označuje za miesto, ktoré ho naučilo pastoračnej službe.
Niektoré z obetí, s ktorými sa vo štvrtok pápež stretol boli členmi peruánskej katolíckej komunity Sodalitium Christianae Vitae. V rámci tejto komunity dochádzalo k prípadom sexuálneho, fyzického a psychického zneužívania. Niektoré obete Levovi XIV. pripisujú zásluhu za to, že vyvíjal tlak na Vatikán, aby túto komunitu rozpustil. V roku 2025 tak urobil jeho predchodca pápež František.
Lev XIV. sa už s obeťami zneužívania počas svojich zahraničných návštev stretol niekoľkokrát, naposledy v pondelok v Argentíne.
Pápežova návšteva Peru je súčasťou jeho cesty po Južnej Amerike, kde už absolvoval program v Argentíne a Uruguaji. V Peru bude až do 17. novembra. Hlava katolíckej cirkvi počas šiestich dní navštívi viaceré časti krajiny, od odľahlých oblastí Amazónie až po Andy vo výške 3400 metrov nad morom. Čaká ho aj návrat do mesta Chiclayo na severe krajiny, kde desať rokov pôsobil ako biskup.
„Pápež sa stretol s každou osobou individuálne a vypočul si ich príbehy o utrpení a bolesti,“ uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu. „Spoločne premýšľali o tom, ako podporiť zmenu v myslení prostredníctvom načúvania obetiam, hľadania pravdy, ciest k uzdraveniu a záväzku vytvárať bezpečné prostredie,“ uviedol Vatikán.
Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. Túto krajinu označuje za miesto, ktoré ho naučilo pastoračnej službe.
Niektoré z obetí, s ktorými sa vo štvrtok pápež stretol boli členmi peruánskej katolíckej komunity Sodalitium Christianae Vitae. V rámci tejto komunity dochádzalo k prípadom sexuálneho, fyzického a psychického zneužívania. Niektoré obete Levovi XIV. pripisujú zásluhu za to, že vyvíjal tlak na Vatikán, aby túto komunitu rozpustil. V roku 2025 tak urobil jeho predchodca pápež František.
Lev XIV. sa už s obeťami zneužívania počas svojich zahraničných návštev stretol niekoľkokrát, naposledy v pondelok v Argentíne.
Pápežova návšteva Peru je súčasťou jeho cesty po Južnej Amerike, kde už absolvoval program v Argentíne a Uruguaji. V Peru bude až do 17. novembra. Hlava katolíckej cirkvi počas šiestich dní navštívi viaceré časti krajiny, od odľahlých oblastí Amazónie až po Andy vo výške 3400 metrov nad morom. Čaká ho aj návrat do mesta Chiclayo na severe krajiny, kde desať rokov pôsobil ako biskup.