Pápež sa v Portugalsku stretne s obeťami obťažovania zo strany kňazov

Lisabon 7. júna (TASR) - Pápež František sa počas augustovej návštevy Portugalska v súkromí stretne s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckych kňazov. Oznámil to v utorok organizátor stretnutia mladých katolíkov, na ktorom sa zúčastní aj František. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Uskutoční sa stretnutie s obeťami agresie," no jeho detaily nebudú zverejnené s cieľom ochrániť tieto obete, uviedol pomocný biskup Américo Aguiar zodpovedný za organizáciu Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia od 1. do 6. augusta.



Aguiar dodal, že nezverejňovanie detailov stretnutia je nevyhnutnou podmienkou jeho uskutočnenia. Uviedol, že katolícka cirkev nechce z tejto témy spraviť tabu.



Podľa vyšetrovania nezávislej komisie, ktorého výsledky boli zverejnené vo februári, zneužili katolícki duchovní v Portugalsku od roku 1950 najmenej 4815 maloletých.



Portugalská cirkev, ktorá už obete požiadala o odpustenie, iniciovala "priamy kontakt s približne 30 ľuďmi" a navrhla im stretnutie s pápežom. Aguiar nedokázal povedať, či všetci oslovení budú so stretnutím súhlasiť a prídu.



Augustová návšteva Portugalska bude Františkovou v poradí 42. cestou do zahraničia odkedy sa v roku 2013 stal pápežom. Hlava katolíckej cirkvi pokračuje v cestovaní aj napriek stále krehkejšiemu zdraviu a problémom s kolenom. Po Portugalsku plánuje v septembri navštíviť francúzske mesto Marseille a neskôr aj Mongolsko.



V utorok pápež absolvoval krátku lekársku prehliadku v rímskej nemocnici Gemelli, po ktorej sa vrátil do Vatikánu. Len pred dvoma mesiacmi bol pritom hospitalizovaný s bronchitídou.