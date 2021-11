Pápež v rámci Svetového dňa chudobných navštívil ľudí v núdzi

Assisi 12. novembra (TASR) - Pápež František v piatok navštívil talianske mesto Assisi, kde ho očakávalo asi 500 ľudí v núdzi, s ktorými si pripomenul Svetový deň chudobných.



Mottom 5. ročníka Svetového dňa chudobných je citát z evanjelia podľa Marka: "Chudobných máte vždy medzi sebou" (Mk 14,7).



Deň chudobných slávi katolícka cirkev v nedeľu 14. novembra a pápež pri tejto príležitosti bude celebrovať omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Prítomní na nej bude aj asi 2000 chudobných, ktorí na záver dostanú teplé jedlo, informoval spravodajský web Vatican News.



V rámci piatkového programu v Assisi pápež František navštívil najskôr súkromne Baziliku Panny Márie, Kráľovnej anjelov a potom sa stretol s približne 500 chudobnými z celej Európy. Šiesti spomedzi nich podali pápežovi svedectvo o svojom živote. Boli to dvaja Francúzi, jeden Poliak, jeden Španiel, dvaja Taliani.



Chudobní tiež odovzdali pápežovi Františkovi ako dar plášť a pútnickú palicu, čím naznačili, že všetci prišli do Assisi, rodiska sv. Františka, aby "načúvali jeho slovám".



Ako dar chudobní odovzdali pápežovi pútnický plášť a palicu a v procesii ho sprevádzali do baziliky, kde sa so spolubratmi františkánmi spoločne pomodlil v starobylej kaplnke Porciunkula, o ktorej sa traduje, že v nej 3. októbra 1226 zomrel sv. František.



Do Vatikánu sa František vrátil okolo poludnia vrtuľníkom, zatiaľ čo chudobných prijal na obede miestny biskup Domenico Sorrentino.



Naposledy pápež navštívil mesto Assisi ležiace v kraji Umbria 3. októbra 2020, keď tam na výročie smrti sv. Františka na jeho hrobke podpísal svoju encykliku Fratelli tutti.



Argentínsky jezuita Jorge Bergoglio je vôbec prvým pápežom, ktorý si vybral meno po tomto svätcovi žijúcom v 13. storočí a známom tým, že zriekol bohatstva a prijal život v chudobe a jednoduchosti. Pápež v prvých dňoch svojho pontifikátu povedal, že sa rozhodol pomenovať po sv. Františkovi, pretože chce "chudobnú cirkev a pre chudobných".



Vatican News dodal, že v rámci Svetového dňa chudobných 14. novembra bude na Námestí sv. Petra pojazdná ambulancia, ktorá ponúkne chudobným možnosť dať sa otestovať na vírusy hepatitídy C a HIV.