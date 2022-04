Pápež sa vo svojej novej knihe zamýšľa nad hrozbami vojny

Vatikán 15. apríla (TASR) - Pápež František v úvode svojej novej knihy píše, že svet sa približuje k tretej svetovej vojne, akoby bola nevyhnutná, ale nie je neodvratná.



Vydanie Františkovej novej publikácie s názvom "Proti vojne: Odvaha budovať mier" v taliančine bolo plánované na štvrtok, informovala tlačová agentúra Catholic News Agency (CNA).



Pápež sa v predslove svojej 192-stranovej knihy venuje aj hrozbe jadrovej vojny, ktorá sa po ruskej invázii na Ukrajinu "vznáša nad Európou".



"Krok za krokom smerujeme ku katastrofe. Kúsok po kúsku hrozí, že sa svet stane dejiskom mimoriadnej tretej svetovej vojny," píše pápež v úvode svojej knihy. Text zverejnil v stredu portál Vatican News.



"Smerujeme k nej, akoby bola nevyhnutná. Musíme však dôrazne zopakovať: nie, nie je neodvratná!" zdôrazňuje František.



Kniha vychádza vo vydavateľstve Solferino a vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana. To, či publikácia vyjde aj v iných jazykoch, nebolo bezprostredne známe.



Pápež v úvode knihy ďalej podľa CNA tvrdí, že "vlastníctvo atómových zbraní je nemorálne" a vyzýva na riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu a odzbrojenia.



"Pred rokom som sa na svojej ceste do ťažko skúšaného Iraku mohol vlastnými rukami dotknúť katastrofy spôsobenej vojnou, bratovražedným násilím a terorizmom; videl som trosky domov a rany v srdciach, ale aj semienka nádeje na znovuzrodenie. Nikdy by som si nepomyslel, že o rok neskôr vypukne konflikt aj v Európe. Vojna sa však začala blízko nás, keď bola napadnutá Ukrajina," zamýšľa sa najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.



Strany pápežovej knihy sú "plné utrpenia obetí na Ukrajine, tvárí tých, ktorí trpeli konfliktom v Iraku, historických udalostí v Hirošime a dvoch svetových vojen 20. storočia", uvádzajú vydavatelia, ktorých cituje CNA.



"O tretej svetovej vojne hovorím od začiatku svojej služby v pozícii rímskeho biskupa a tvrdím, že ju už prežívame, hoci len po častiach," píše František s tým, že nenávisť treba vykoreniť z ľudských sŕdc skôr, ako sa vojna dostane na frontové línie.