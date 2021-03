Pápež sa vrátil do Ríma z historickej návštevy Iraku

Rím 8. marca (TASR) - Pápež František sa v pondelok vrátil do Ríma z historickej návštevy Iraku, vôbec prvej pápežskej cesty do tejto blízkovýchodnej krajiny. Informoval o tom reportér tlačovej agentúry AFP, ktorý bol s pápežom na palube lietadla.



František (84) absolvoval program návštevy bez problémov, aj keď pred jeho cestou panovali obavy v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Iraku a pandémiou koronavírusu. Do Iraku pricestoval v piatok 5. marca.



"Irak vždy bude so mnou, v mojom srdci," povedal v nedeľu František, keď končil svoju najväčšiu bohoslužbu a posledné verejné podujatie v Iraku. Konalo sa v meste Arbíl, metropole severného regiónu Kurdistan.



Pápež sa neskôr v Arbíle stretol aj s otcom trojročného sýrskeho chlapčeka Ajlana Kurdího, ktorý sa pred niekoľkými rokmi utopil počas plavby cez Egejské more a stal sa symbolom ťažkého údelu utečencov.



Tým sa zavŕšila návšteva, počas ktorej František precestoval v rámci Iraku vyše 1400 kilometrov.



Povzbudil zmenšujúcu sa komunitu menšinových irackých kresťanov, ale ruku podal aj väčšine šiitských moslimov - prostredníctvom stretnutia s ich najvyšším duchovným, veľkým ajatolláhom Alím Sístáním.



František je stúpencom medzináboženského dialógu. Vyzval preto irackých moslimov, kresťanov a iných veriacich, aby zanechali nepriateľstvá a boli si navzájom bratmi.