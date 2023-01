Pápež sa vydal na prvú tohtoročnú zahraničnú návštevu, mieri do Afriky

Rím 31. januára (TASR) - Pápež František sa v utorok z Ríma vydal na svoju prvú tohtoročnú zahraničnú cestu, ktorou je šesťdňová návšteva Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Južného Sudánu.



Ako informovala agentúra DPA, prvou zastávkou pápežovej cesty je hlavné mesto KDR Kinshasa, kde zostane do piatku. Následne sa presunie do Juby - hlavného mesta Južného Sudánu. Návrat do Vatikánu je naplánovaný na nedeľu.



DPA pripomenula, že obe tieto africké krajiny sú postihnuté vojnovými konfliktmi, násilnosťami i prírodnými katastrofami. Pápež tam príde s posolstvom mieru a zmierenia, uviedol Vatikán.



Očakáva sa, že k vrcholom cesty bude patriť omša, ktorá sa uskutoční v stredu na vojenskej leteckej základni v Kinshase, a pápežove stretnutia s obeťami násilností, utečencami a vnútorne vysídlenými osobami.