Pápež sa zotavuje, pozeral omšu v televízii, trochu chodil aj pracoval

Rím 12. júna (TASR) - Pápež František sa po stredajšej operácii hernie naďalej stabilne zotavuje v rímskej nemocnici Gemelli, nemá horúčku a podstúpil respiračnú fyzioterapiu. Oznámili to v nedeľu jeho tamojší lekári, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



František si v nedeľu dopoludnia pozrel v televízii priamy prenos svätej omše a prijal eucharistiu. Následne v súkromí - v kaplnke svojho nemocničného bytu - predniesol modlitbu Anjel Pána. Potom absolvoval spoločný obed s lekármi, zdravotníkmi, členmi svojej ochranky a ďalšími ľuďmi, ktorí mu v nemocnici pomáhajú.



Neskôr prešiel zopár krokov a trochu už aj pracoval, uviedol v nedeľu večer hovorca Vatikánu Matteo Bruni, ktorý skonštatoval, že pápežova rekonvalescencia prebieha normálne.



"Pápež František bol schopný urobiť niekoľko krokov. Niekoľko hodín sa venoval práci, ktorú striedal s odpočinkom a modlitbou," informovalo tlačové oddelenie Svätej stolice.



Pápežov chirurg Sergio Alfieri informoval, že František už prešiel na tzv. polotekutú stravu. "Pápež poslúchol rady lekárov, aby odpočíval a nepodstupoval ďalšiu záťaž, ktorá by mohla ohroziť implantovanú protetickú sieťku a opravu svalového tkaniva, aby sa optimálne zahojila," povedal taktiež Alfieri podľa portálu Vatican News na margo toho, že 86-ročný pápež nepredniesol z nemocničného balkóna k veriacim tradičnú nedeľnú modlitbu Anjel Pána.



Dátum zamýšľaného návratu Františka do Vatikánu dosiaľ nebol oznámený. Chirurg Alfieri v sobotu uviedol, že hlava katolíckej cirkvi zostane v nemocnici Gemelli "pravdepodobne celý budúci týždeň". Všetky pápežove audiencie do 18. júna boli zrušené, aby sa mohol v pokoji zotaviť. Podľa sobotňajšieho vyjadrenia hovorcu Bruniho termíny po tomto dátume nateraz platia.



V rímskej nemocnici Gemelli podstúpil František v stredu trojhodinovú operáciu hernie (tzv. pruhu). Lekári mu chirurgicky otvorili brušnú dutinu a pomocou protetického materiálu mu prietrž zacelili. Zákrok prebiehal v celkovej anestézii.



V posledných dvoch rokoch sa pápežovmu zdraviu venuje značná pozornosť - v júli 2021 podstúpil operáciu hrubého čreva, pričom pre chronické bolesti kolena musí často používať invalidný vozík alebo si pri chôdzi pomáhať paličkou. V mladosti mu odstránili časť pľúc pre infekciu dýchacích ciest, a preto často rozpráva šeptom.