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Pápež si na ostrove Lampedusa uctil pamiatku obetí v radoch migrantov
Návšteva Leva XIV. na Lampeduse prichádza len dva týždne po tom, čo Európska únia schválila nové migračné pravidlá.
Autor TASR
Lampedusa 4. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. navštívil v sobotu taliansky ostrov Lampedusa. Priamo na tomto hlavnom záchytnom bode pre migrantov si pripomenul 250. výročie nezávislosti USA a vyzval Európu, aby lepšie reagovala na výzvu, ktorú predstavuje migrácia. Počas návštevy, ktorá prišla krátko po schválení nových migračných pravidiel EÚ, si pápež uctil aj pamiatku obetí a vyzval na zriadenie bezpečných migračným trás, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Prvý americký pápež v histórii katolíckej cirkvi, ktorý sa dostal do sporu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa kvôli jej prístupu k migrantom, si pripomína 4. júl – 250. výročie nezávislosti Spojených štátov – priamo na migračnej „frontovej línii“, konštatuje francúzska agentúra.
Lev na Lampeduse vyzval Európu, aby zlepšila svoju reakciu na „zásadnú výzvu“, ktorú predstavuje migrácia. Apeloval na prijatie strategického prístupu k integrácii nových prichádzajúcich migrantov, ako aj na skvalitnenie života v rozvojových krajinách.
„Európa je schopná riešiť túto krízu v celom regióne komplexným spôsobom. Dokáže prepojiť okamžitú humanitárnu pomoc s dlhodobým strategickým plánom, ktorý zabezpečí prijatie, ochranu, podporu a integráciu migrantov,“ vyhlásil počas homílie na tomto talianskom ostrove.
Návšteva Leva XIV. na Lampeduse prichádza len dva týždne po tom, čo Európska únia schválila nové migračné pravidlá. Tie rozširujú právomoci v oblasti zadržiavania migrantov a umožňujú zriaďovanie deportačných centier mimo územia bloku.
Lev začal svoju cestu na miestnom cintoríne, kde sa v tichosti pomodlil v sektore s očíslovanými hrobmi neidentifikovaných migrantov. Následne navštívil pamätník nazvaný „Brána Európy“ venovaný utečencom a krátko sa porozprával s jednou z migrujúcich rodín.
Sedemdesiatročný rodák z Chicaga urobil z ochrany migrantov jeden z hlavných pilierov svojho pontifikátu, podobne ako jeho predchodca František, píše AFP. Ocenil zároveň tých, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi, a odsúdil masové deportácie v USA.
Pápež tiež požehnal pamätnú tabuľu na počesť svojho predchodcu Františka. Po zosnulom pápežovi odteraz pomenujú kľúčové miesto, kde sa vyloďujú migranti prichádzajúci do Európy cez Stredozemné more. Prístavné mólo, doteraz známe ako Molo Favaloro, ponesie nový názov Molo Papa Francesco (Mólo pápeža Františka), píše agentúra DPA.
Prítomnosť Leva XIV. „vysiela jasný signál v čase, keď sa globálna politická debata o migrácii často točí okolo hraníc a odstrašovania miesto ochrany a zdieľanej zodpovednosti,“ uviedol pre AFP Filippo Ungaro, hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Lampedusa sa nachádza len 145 kilometrov od pobrežia Tuniska. Ostrov je známy nielen svojimi plážami s bielym pieskom, ale aj solidaritou voči tisícom migrantov a úctou k ich obetiam. V roku 2013 zahynulo pri najhoršom stroskotaní lode v histórii ostrova vyše 360 ľudí a desiatky ďalších sa utopili v nasledujúcich rokoch. Lev XIV. už v minulosti ocenil štedrosť miestnych obyvateľov, šesťtisícovej komunity žijúcej najmä z rybolovu a cestovného ruchu, dodáva AFP.
Prvý americký pápež v histórii katolíckej cirkvi, ktorý sa dostal do sporu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa kvôli jej prístupu k migrantom, si pripomína 4. júl – 250. výročie nezávislosti Spojených štátov – priamo na migračnej „frontovej línii“, konštatuje francúzska agentúra.
Lev na Lampeduse vyzval Európu, aby zlepšila svoju reakciu na „zásadnú výzvu“, ktorú predstavuje migrácia. Apeloval na prijatie strategického prístupu k integrácii nových prichádzajúcich migrantov, ako aj na skvalitnenie života v rozvojových krajinách.
„Európa je schopná riešiť túto krízu v celom regióne komplexným spôsobom. Dokáže prepojiť okamžitú humanitárnu pomoc s dlhodobým strategickým plánom, ktorý zabezpečí prijatie, ochranu, podporu a integráciu migrantov,“ vyhlásil počas homílie na tomto talianskom ostrove.
Návšteva Leva XIV. na Lampeduse prichádza len dva týždne po tom, čo Európska únia schválila nové migračné pravidlá. Tie rozširujú právomoci v oblasti zadržiavania migrantov a umožňujú zriaďovanie deportačných centier mimo územia bloku.
Lev začal svoju cestu na miestnom cintoríne, kde sa v tichosti pomodlil v sektore s očíslovanými hrobmi neidentifikovaných migrantov. Následne navštívil pamätník nazvaný „Brána Európy“ venovaný utečencom a krátko sa porozprával s jednou z migrujúcich rodín.
Sedemdesiatročný rodák z Chicaga urobil z ochrany migrantov jeden z hlavných pilierov svojho pontifikátu, podobne ako jeho predchodca František, píše AFP. Ocenil zároveň tých, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi, a odsúdil masové deportácie v USA.
Pápež tiež požehnal pamätnú tabuľu na počesť svojho predchodcu Františka. Po zosnulom pápežovi odteraz pomenujú kľúčové miesto, kde sa vyloďujú migranti prichádzajúci do Európy cez Stredozemné more. Prístavné mólo, doteraz známe ako Molo Favaloro, ponesie nový názov Molo Papa Francesco (Mólo pápeža Františka), píše agentúra DPA.
Prítomnosť Leva XIV. „vysiela jasný signál v čase, keď sa globálna politická debata o migrácii často točí okolo hraníc a odstrašovania miesto ochrany a zdieľanej zodpovednosti,“ uviedol pre AFP Filippo Ungaro, hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Lampedusa sa nachádza len 145 kilometrov od pobrežia Tuniska. Ostrov je známy nielen svojimi plážami s bielym pieskom, ale aj solidaritou voči tisícom migrantov a úctou k ich obetiam. V roku 2013 zahynulo pri najhoršom stroskotaní lode v histórii ostrova vyše 360 ľudí a desiatky ďalších sa utopili v nasledujúcich rokoch. Lev XIV. už v minulosti ocenil štedrosť miestnych obyvateľov, šesťtisícovej komunity žijúcej najmä z rybolovu a cestovného ruchu, dodáva AFP.