< sekcia Zahraničie
Pápež si prvé výročie svojho pontifikátu pripomína na juhu Talianska
Táto mariánska svätyňa má spojenie s pápežom Levom XIII., ktorý bol iniciátorom sociálnej doktríny katolíckej cirkvi.
Autor TASR
Vatikán 8. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. sa v piatok vydal na jednodňovú cestu po južnom Taliansku, počas ktorej zavítal do Pompejí s pútnickým miestom Panny Márie Ružencovej a popoludní navštívi Neapol, kde si uctí relikvie patróna mesta sv. Januária, pozdraví davy na námestí Piazza del Plebiscito a stretne sa s mladými ľuďmi na nábreží Caracciolo. Návšteva juhu Talianska sa koná v deň prvého výročia pápežovho zvolenia do úradu, informoval spravodajský web Vatican News a agentúra AFP, píše TASR.
Podľa agentúry AFP je táto jednodňová cesta prvou z niekoľkých krátkych pastoračných návštev plánovaných toto leto v Taliansku, pričom sa koná dva týždne po pápežovej návšteve v štyroch afrických krajinách.
Svätyňu Panny Márie Ružencovej v Pompejach založil v 19. storočí bývalý satanistický kňaz Bartolo Longo po tom, ako znovuobjavil svoju katolícku vieru.
Táto mariánska svätyňa má spojenie s pápežom Levom XIII., ktorý bol iniciátorom sociálnej doktríny katolíckej cirkvi. Práve tento pápež v roku 1901 povýšil túto svätyňu na pápežskú baziliku. Jej zakladateľ Longo bol v roku 1980 pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného. Kanonizovaný bol v októbri 2025.
Pápež v tzv. Nových Pompejach odslúžil omšu na námestí Piazza Bartolo Longo. Predtým sa v miestnom konferenčnom centre stretol s rodinami a dobrovoľníkmi z organizácie Charitatívneho diela pompejského Santuaria (Opere caritative del Santuario), ktorá zahŕňa detský domov, domov pre seniorov, vzdelávacie centrum a jedáleň pre chudobných pomenovanú po Levovom predchodcovi pápežovi Františkovi.
Podľa agentúry AFP je táto jednodňová cesta prvou z niekoľkých krátkych pastoračných návštev plánovaných toto leto v Taliansku, pričom sa koná dva týždne po pápežovej návšteve v štyroch afrických krajinách.
Svätyňu Panny Márie Ružencovej v Pompejach založil v 19. storočí bývalý satanistický kňaz Bartolo Longo po tom, ako znovuobjavil svoju katolícku vieru.
Táto mariánska svätyňa má spojenie s pápežom Levom XIII., ktorý bol iniciátorom sociálnej doktríny katolíckej cirkvi. Práve tento pápež v roku 1901 povýšil túto svätyňu na pápežskú baziliku. Jej zakladateľ Longo bol v roku 1980 pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného. Kanonizovaný bol v októbri 2025.
Pápež v tzv. Nových Pompejach odslúžil omšu na námestí Piazza Bartolo Longo. Predtým sa v miestnom konferenčnom centre stretol s rodinami a dobrovoľníkmi z organizácie Charitatívneho diela pompejského Santuaria (Opere caritative del Santuario), ktorá zahŕňa detský domov, domov pre seniorov, vzdelávacie centrum a jedáleň pre chudobných pomenovanú po Levovom predchodcovi pápežovi Františkovi.