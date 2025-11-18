Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Zahraničie

Pápež skritizoval vlády za nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám

.
Pápež Lev XIV. na slávnostnej omši pri príležitosti Jubilea chudobných na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Pápež vyjadril rastúce obavy z klesajúcej medzinárodnej ambície v boji proti klimatickým zmenám a z rastúcich emisií skleníkových plynov, a to desať rokov po prijatí Parížskej dohody.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vatikán 18. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok skritizoval svetových lídrov za to, že dosiaľ nedokázali spomaliť globálne otepľovanie, a vyzval k razantnejšej reakcii na túto hrozbu. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Pápež vyjadril rastúce obavy z klesajúcej medzinárodnej ambície v boji proti klimatickým zmenám a z rastúcich emisií skleníkových plynov, a to desať rokov po prijatí Parížskej dohody. Hlavným cieľom tejto medzinárodnej zmluvy je udržať oteplenie planéty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou.

Parížska dohoda priniesla skutočný pokrok a naďalej zostáva naším najsilnejším nástrojom na ochranu ľudí a planéty. Musíme však byť úprimní: nie je to dohoda, ktorá zlyháva, ale my zlyhávame v našej reakcii. Zlyháva politická vôľa niektorých,“ vyhlásil pápež vo videu, ktoré premietli na podujatí v rámci Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém.

Lev XIV. upozornil, že jeden z troch ľudí žije v dôsledku klimatických zmien vo veľkom ohrození. „Pre nich nie je klimatická zmena vzdialenou hrozbou a ignorovať týchto ľudí znamená popierať našu ľudskosť,“ doplnil a vyzval na prijatie konkrétnych opatrení. Agentúra AFP pripomína, že pápež od svojho zvolenia v máji tohto roka opakovane žiada vlády, aby zvýšili úsilie na zastavenie klimatických zmien.

Delegáti v Beléme sa snažia do stredy dosiahnuť dohodu o viacerých náročných témach, vrátane financovania opatrení v oblasti klímy a cieľov zníženia emisií, pričom zvyšok programu by mal byť vyriešený do posledného naplánovaného dňa v piatok. Uviedol to predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.