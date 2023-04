Pápež slávil pamiatku Kristovho umučenia, na krížovej ceste nebol

Rím 8. apríla (TASR) - Pápež František slávil na Veľký piatok vo vatikánskej Bazilike sv. Petra pamiatku Kristovho umučenia. Na večernej krížovej ceste v Koloseu sa však nezúčastnil pre chladné počasie. TASR správu prevzala z agentúr APA a DPA.



Pápež oficiálne viedol slávnosť; s kázňou sa však veriacim prihovoril pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, píše DPA. František do baziliky prišiel na invalidnom vozíku pre vážne problémy s kolenom. Pred začiatkom liturgie neabsolvoval modlitbu v ľahu na podlahe pred oltárom na znak úcty, ako to na Veľký piatok býva zvykom. Namiesto toho zotrval v tichosti v modlitbe.



Krížovú cestu viedol kardinál vikár Angelo De Donatis a pápež ju sledoval zo svojej rezidencie v Dome svätej Marty vo Vatikáne. Slávnosť sa začala o 21.15 h a teplota v Ríme v tom čase dosahovala približne desať stupňov Celzia, píšu agentúry.



Františka (86) len minulú sobotu prepustili z nemocnice po niekoľkých dňoch liečby bronchitídy. Zdravotnícki experti mu odporučili, aby sa na slávnosti v Koloseu nezúčastnil.



Krížová cesta pripomína utrpenie a smrť Ježiša Krista. V Koloseu sa v piatok zhromaždilo približne 10.000 ľudí.



Textami zamyslení 14 zastavení krížovej cesty boli tento rok svedectvá ľudí z rôznych krajín sveta, kde prebiehajú vojnové konflikty, píše server Vatican News. Boli to okrem iného Irak, Južný Sudán, Konžská demokratická republika (KDR), Nigéria, Sýria a Ukrajina.