Pápež: Slová a činy istých európskych politikov pripomínajú Hitlera

Vatikán 8. apríla (TASR) - Slová a činy dnešných populistických politikov v Európe pripomínajú prejavy Adolfa Hitlera z roku 1933. Vyhlásil to pápež František v rozhovore, ktorý v stredu zverejnil britský katolícky týždenník The Tablet.



"Je celkom jednoduché pripomenúť si Hitlerove prejavy z roku 1933, ktoré sa až tak nelíšili od niektorých prejavov pár európskych politikov v súčasnosti," povedal najvyšší pontifex, ktorého citovala agentúra DPA. Svoju myšlienku ďalej nerozviedol.



Celosvetová pandémia koronavírusu vrhá podľa neho "svetlo na neúprimnosť". Mnohí ľudia s politickou zodpovednosťou síce sľubujú, že bojujú proti koronavírusu a proti hladu, no naďalej vyrábajú zbrane.



Kríza spojená s COVID-19 musí byť podľa pápeža príležitosťou zanechať klamstvá a namiesto toho byť úprimný. "Buď budeme naše náboženské presvedčenie presadzovať dôsledne alebo všetko stratíme," vyhlásil podľa denníka Die Welt.



Pápež v tejto súvislosti zopakoval kritiku modernej kultúry, ktorá pred ľuďmi uprednostňuje peniaze. "Vo svete financií sa zdá byť normálne obetovať (ľudí) praxi politiky kultúry na jedno použitie, od začiatku do konca života," povedal. Vyjadril tiež nádej, že sa ľudstvo aj v súvislosti so súčasnou pandémiou dokáže poučiť zo svojich chýb.