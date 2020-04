Pápež slúžil veľkonočnú vigíliu v takmer prázdnej vatikánskej bazilike

Vatikán 12. apríla (TASR) - Pápež František slúžil na Bielu sobotu veľkonočnú vigíliu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Obrady sa tento raz v dôsledku pandémie koronavírusu konali len za účasti malej skupiny duchovných a veriacich, informovala agentúra DPA.



Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nebol súčasťou večernej veľkonočnej vigílie ani žiadny krst. Niektoré časti liturgie prebehli v skrátenej forme.



Svätopeterská Bazilika je v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu uzavretá pre verejnosť. V súčasnosti je v nej vystavený morový kríž z Kostola sv. Marcela - uctievaný za to, že v 16. storočí pomohol ukončiť v Ríme morovú epidémiu -, ako aj ikona Madony zvanej Salus Populi Romani (Spása rímskeho ľudu), prenesená z rímskej Baziliky Panny Márie Väčšej (Basilica Papale di Santa Maria Maggiore).



"V túto noc nadobúdame jedno základné právo, ktoré nám nebude odobraté: právo na nádej. Je to jedna nová, živá nádej, ktorá pochádza od Boha. Nie je iba optimizmom, nie je akýmsi tľapnutím po pleci či príležitostným povzbudením s chvíľkovým úsmevom. Nie. Je to nebeský dar, ktorý sme si nemohli zaobstarať sami," povedal počas sobotňajšej homílie pápež František, ktorého citoval server Vatican News.



Na Veľkonočnú nedeľu bude pápež celebrovať omšu v Svätopeterskej bazilike. Po jej skončení udelí priamo v bazilike požehnanie "mestu a svetu – Urbi et Orbi".



Všetky veľkonočné obrady a slávenia vo Vatikáne sa konajú bez účasti veriacich, ale v priamom prenose ich vysielajú viaceré televízie. Portál Vatican News na základe sledovanosti doteraz strímovaných bohoslužieb a podujatí vo Vatikáne poznamenal, že pápeža ešte nikdy prostredníctvom médií nesledovalo toľko ľudí.