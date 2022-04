Pápež spomenul príbeh sv. Pavla ako príklad pre prijímanie utečencov

Valletta 3. apríla (TASR) - Pápež František v nedeľu počas návštevy Malty zavítal do jaskyne, v ktorej v roku 60 n. l. krátko žil apoštol Pavol. Hlavným bodom programu je omša pod holým nebom v meste Floriana, informovala agentúra AFP.



Podľa kresťanskej tradície loď, na ktorej sa sv. Pavol plavil do Ríma, stroskotala pri pobreží Malty a jej posádka sa zachránila vďaka pohostinnosti ostrovanov. Pavol vtedy strávil na ostrove tri mesiace, počas ktorých ohlasoval evanjelium a krstil a uzdravoval chorých. Malta si ho preto ctí ako svojho prvého evanjelizátora, vysvetlil spravodajský web Vatican News.



Pápež v krátkom príhovore pripomenul, ako vľúdne sv. Pavla a jeho spolucestujúcich na ostrove prijali, hoci "nikto nepoznal ich mená, miesto narodenia ani ich spoločenské postavenie".



Vo svojom príhovore sa pápež obrátil k Bohu, aby "nám pomohol už z diaľky rozpoznať tých, ktorí sú v núdzi, ktorí zápasia medzi morskými vlnami a vrhajú sa na útesy neznámych brehov", a aby "náš súcit bol viac ako prázdne slová".



Druhý a záverečný deň svojej apoštolskej návštevy pápež v nedeľu začal stretnutím s miestnou komunitou jezuitov. Prijal ich v priestoroch nunciatúry, kde je ubytovaný.



Po návšteve pútnického miesta v Rabate pápež zavítal do Baziliky sv. Pavla, kde sa stretol s náboženskými predstaviteľmi a predniesol modlitbu za posilnenie viery v cirkvi.



Následne požehnal tri desiatky ľudí v núdzi, ktorí sú v starostlivosti rozličných zložiek miestnej katolíckej charity: chorých, bezdomovcov a osoby liečiace sa z drogovej závislosti.



Z Rabatu pokračoval pápež do Floriany, kde pred poludním odslúži omšu pod holým nebom.



V programe má aj návštevu centra pre migrantov v lokalite Hal Far, kam čoskoro prídu vojnoví utečenci z Ukrajiny.



Toto centrum nazvané Laboratórium pokoja sv. Jána XXIII. – po pápežovi tohto mena – vedie posledných päť desaťročí františkánsky mních, ktorý má v súčasnosti 91 rokov. Momentálne je v centre okolo 55 mladých mužov z rôznych častí Afriky, ktorí prišli na Maltu bez akýchkoľvek dokladov, informovala AFP.



Spravodajský web Vatican News pripomenul, že na pôdu Maltskej republiky vstúpili pápeži doteraz už trikrát: dvakrát ju navštívil sv. Ján Pavol II. – v rokoch 1990 a 2001 – a pápež Benedikt XVI., ktorý tam zavítal v roku 2010.