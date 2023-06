Pápež strávil pokojnú noc v nemocnici po operácii hernie

Rím 8. júna (TASR) - Prvá noc 86-ročného pápeža Františka v nemocnici po stredajšej trojhodinovej operácii bolestivej hernie (tzv. pruhu) prebiehala "dobre". Oznámil to vo štvrtok Vatikán, informuje agentúra AFP.



"Noc prebehla dobre," uviedlo tlačové oddelenie Vatikánu s tým, že bližšie podrobnosti poskytne neskôr. Predstavitelia rímskej nemocnice Gemelli, kde Františka operovali a hospitalizovali už v stredu večer informovali, že sa prebral z narkózy, mal dobrú náladu a s lekármi si aj zažartoval.



Hernia sa pápežovi vytvorila na jazve po operácii spred dvoch rokov, keď mu odstránili časť hrubého čreva. Počas stredajšej operácie pod celkovou anestéziou mu lekári chirurgicky otvorili brušnú dutinu a pomocou protetického materiálu mu prietrž zacelili.



Všetky pápežove audiencie do 18. júna boli zrušené, aby sa mohol v pokoji zotaviť. Vatikán informoval, že František zostane v nemocnici "niekoľko dní".



Pápežov chirurg Sergio Alfieri uviedol, že operácia tohto typu si zvyčajne vyžaduje päť až sedemdňový pobyt v nemocnici, ktorý by však mohol ešte ovplyvniť vek pápeža i skutočnosť, že koncom marca bol hospitalizovaný s akútnou bronchitídou.



V posledných dvoch rokoch sa pápežovmu zdraviu venuje značná pozornosť - v júli 2021 podstúpil operáciu hrubého čreva, pričom pre chronické bolesti kolena musí často používať invalidný vozík alebo si pri chôdzi pomáhať paličkou. V mladosti mu odstránili časť pľúc pre infekciu dýchacích ciest, a preto často rozpráva šeptom.