Pápež transrodovej osobe: Boh nás miluje takých, akí sme

Rím 25. júla (TASR) - Boh nás miluje takých, akí sme - tieto slová adresoval pápež František transrodovej osobe v novom podcaste Vatikánskeho rozhlasu zverejnenom v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.



"Pán nás vždy sprevádza, vždy. Aj keď sme hriešnikmi, priblíži sa, aby nám pomohol," uviedol František po tom, čo si vypočul príbeh Gionu o tom, aké to je byť veriacim a pritom akceptovať fyzické výzvy a svoju transrodovosť.



"Boh nás miluje takých, akí sme. Nevzdávaj sa, snaž sa ďalej," dodal pápež.



František si v utorkovom vydaní podcastu nazvaného "Popecast" vypočul obavy mladých ľudí, ktorí zdieľali svoje osobné príbehy nádeje a výzvy, ktorým čelia, a vyjadril im podporu, uvádza spravodajský web Vatican News. Druhá edícia podcastu vyšla krátko pred Svetovými dňami mládeže, ktoré sa uskutočnia začiatkom augusta v portugalskom Lisabone a František sa na nich osobne zúčastní.



Povzbudzujúce slová mal pápež aj pre Edwarda a Valerijho, ktorí si odpykávajú trest v nápravnom zariadení pre mládeže, či pre Ariannu trpiacu bipolárnou poruchou.



Dni mládeže sa uskutočnia v Lisabone od 1. do 6. augusta a Františkova návšteva Portugalska je naplánovaná od 2. do 6. augusta.