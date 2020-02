Pápež uistil chorých na COVID-19 i zdravotníkov o svojej podpore

Vatikán 26. februára (TASR) - Pápež František v stredu ubezpečil o svojej podpore všetkých chorých, ktorí sa liečia na respiračné ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom. Vyzdvihol i prácu zdravotníkov, ktorí sa o nich v chorobe starajú, a ocenil aj nasadenie všetkých ľudí a úradov snažiacich sa zastaviť šírenie nákazlivého vírusu.



Pápež to uviedol v stredu počas generálnej audiencie, ktorá sa aj z dôvodu šírenia koronavírusu v Taliansku konala pod holým nebom, na Námestí sv. Petra, a nie v Aule Pavla VI.



Pápež sa vo svojom posolstve vyjadril aj k situácii v Iraku, pričom tamojších obyvateľov ubezpečil o svojich modlitbách za nich, za mier i za cestu do tejto krajiny, ktorá sa plánovala na tento rok.



František sa zmienil aj o Popolcovej strede, ktorou sa dnes začína predveľkonočný pôst. Vyzval prítomných pútnikov i všetkých veriacich, aby sa vydali na cestu viery a pokánia a opäť pre seba objavili "radosť kresťanskej nádeje".



Spravodajský portál Vatican News informoval, že pápežovým liturgickým vstupom do veľkého pôstu bude večerné slávenie omše v rímskej Bazilike sv. Sabíny na Aventíne spojenej s udeľovaním znaku kríža popolom na čelá veriacich.



Pápežovi popolec udelí slovenský kardinál Jozef Tomko, keďže ide o jeho titulárny kostol.



Ako pripomenul portál, Tomko - emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov - oslávi 11. marca svoje 96. narodeniny.