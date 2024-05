Pápež uistil Irán o duchovnej blízkosti po smrti prezidenta Raísího

Vatikán 21. mája (TASR) - Pápež František zaslal v pondelok sústrastný telegram iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu v súvislosti so smrťou iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího pri nedeľňajšej havárii vrtuľníka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vyjadrujem sústrasť nad smrťou prezidenta Ebráhíma Raísího, ministra zahraničných vecí Hosejna Amíra Abdollahjána a všetkých, ktorí zahynuli pri včerajšej nehode vrtuľníka," uviedol pápež v angličtine v telegrame určenom Chameneímu.



"Zverujem duše zomrelých do milosti Všemohúceho a s modlitbami k tým, ktorí smútia za ich stratou, predovšetkým ich rodinám, posielam uistenie o duchovnej blízkosti k národu v týchto ťažkých časoch," uvádza sa v telegrame.



Vrtuľník s Raísím a jeho sprievodom havaroval pri návrate z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, kde spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom inaugurovali projekt priehrady na spoločnej hranici.



Vrtuľník podľa iránskej štátnej televízie narazil do vrcholu hory. Let sa uskutočnil za nepriaznivých poveternostných podmienok. Vrak vrtuľníka našli záchranári až po zhruba 15 hodinách v pondelok skoro ráno.