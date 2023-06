Pápež uistil rodinu zmiznutej E. Orlandiovej o svojich modlitbách

Vatikán 25. júna (TASR) - Pápež František v nedeľu počas pravidelnej modlitby Anjel Pána ubezpečil o svojich modlitbách aj rodinu 40 rokov nezvestnej dcéry zamestnanca Vatikánu Emanuely Orlandiovej. Jej brat Pietro pápežove slová označil za znamenie, že Vatikán sa prípadom zmiznutia Emanuely vážne zaoberá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pápež Orlandiovcov uistil, že na nich myslí, "najmä na Emanuelinu matku, a zahŕňa ich do svojich modlitieb". Dodal, že to platí pre všetky rodiny, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii.



Emanuela Orlandiová je štvrté z piatich detí Ercola a Marie Orlandiovcov. Jej otec bol zamestnancom Vatikánu, kde rodina žila. Emanuela je nezvestná od 22. júna 1983, keď sa nevrátila domov po hodine flauty v Ríme.



Jej zmiznutie svojho času dominovalo titulkom novín a stále je jednou zo záhad Vatikánu. V súvislosti s touto kauzou sa objavili rôzne hypotézy — od sprisahania s cieľom zabiť medzičasom zosnulého pápeža Jána Pavla II. cez finančný škandál, do ktorého bola zapletená Vatikánska banka, až po špekulácie, že prípad súvisí s podsvetím v Ríme.



Prípad, ktorý bol predmetom priebežného vyšetrovania v Taliansku i vo Vatikáne, vzbudil opäť celosvetovú pozornosť po tom, čo streamovacia služba Netflix koncom minulého roka začala vysielať seriál Vatican Girl (Dievča z Vatikánu: Zmiznutie Emanuely Orlandi).



Hlavný vatikánsky prokurátor Alessandro Diddi, ktorý prípad vyšetruje, poskytol prokuratúre v Ríme informácie, ktoré považuje za "hodné ďalšieho vyšetrovania". Diddi o tom informoval vo štvrtok, v deň 40. výročia zmiznutia nezvestnej Emanuely.



Brat zmiznutého dievčaťa Pietro Orlandi po pápežovom nedeľnom uistení o modlitbách vyhlásil, že "tabu týkajúce sa Emanuely bolo konečne prelomené". Františkove slová označil za "znak nádeje, že sa čoskoro dopátrame k pravde".