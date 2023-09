Pápež ukončil návštevu Mongolska otvorením charitatívneho centra

Ulanbátar 4. septembra (TASR) - Pápež František ukončil v pondelok svoju návštevu Mongolska slávnostným otvorením viacúčelového charitatívneho centra, ktoré bude okrem iného poskytovať zdravotnú starostlivosť či prístrešok pre ľudí v núdzi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Dom milosrdenstva, ako sa centrum nazýva, bude poskytovať pomoc aj ľudom bez domova či obetiam domáceho násilia. Centrum sa nachádza v chudobnej oblasti na predmestí mongolského hlavného mesta Ulanbátar a má koordinovať prácu katolíckych misionárskych inštitúcií a miestnych dobrovoľníkov.



"Skutočný pokrok národa sa nemeria ekonomickým bohatstvom a ešte menej investíciami do klamlivej sily výzbroje, ale jeho schopnosťou zabezpečiť svojmu ľudu zdravie, vzdelanie a ucelený rozvoj," uviedol František na slávnostnom otvorení charitatívneho centra.



Dodal, že chce vyvrátiť mýtus, že cieľom katolíckych inštitúcií je konvertovanie ľudí na katolícku vieru.



Pápež takto v pondelok ukončil vôbec prvú cestu hlavy katolíckej cirkvi do Mongolska, ktorá začala v piatok. Františkova návšteva nabrala medzinárodný rozmer, keď sa podľa agentúry Reuters pápež počas nej snažil priblížiť Číne mongolskú slobodu vierovyznania.



Pápež sa totiž počas nedeľňajšej omše prihovoril i veriacim v Číne, ktorých vyzval aby boli dobrými kresťanmi a občanmi. Okrem toho František zrejme Číne adresoval slová aj v sobotu, keď povedal, že vlády sa nemajú čoho obávať od katolíckej cirkvi, ktorá nemá žiadnu politickú agendu, píše Reuters.



Čína totiž presadzuje tzv. sinizáciu náboženstva a snaží sa z neho vykoreniť zahraničné vplyvy, pričom vyžaduje poslušnosť k vládnucej Komunistickej strane.



Do Mongolska pricestovali aj skupiny čínskych katolíkov v snahe priblížiť sa pápežovi. Mnohí z nich pritom pred cestou čínskym úradom povedali, že do Mongolska cestujú ako turisti, upozorňuje AFP.



V Mongolsku, prevažne budhistickej krajine s viac ako 3,3 milióna obyvateľmi, žije komunita katolíkov pozostávajúca z približne 1450 ľudí. Miestni duchovní udržiavajú dobré vzťahy s úradmi, ktoré uznávajú prínos katolíckej komunity v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci.