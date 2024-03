Pápež: Ukrajina by mala mať odvahu vyjednávať pod bielou vlajkou

Rím 9. marca (TASR) - Pápež František vyhlásil, že Ukrajina by mala mať odvahu vyvesiť "bielu vlajku" a rokovať o ukončení vojny s Ruskom, ktorá nasledovala po rozsiahlej invázii Moskvy pred dvoma rokmi a ktorá si vyžiadala už desaťtisíce obetí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



František sa takto vyjadril v rozhovore pre švajčiarsku televíznu stanicu RSI, ktorý bol nahraný ešte vo februári, pred poslednou piatkovou ponukou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana usporiadať samit medzi Ukrajinou a Ruskom s cieľom ukončiť tento vojenský konflikt.



Erdogan predložil novú ponuku po stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Istanbule. Zelenskyj povedal, že hoci chce mier, nevzdá sa žiadneho územia.



Vlastný mierový plán ukrajinského lídra požaduje stiahnutie ruských vojsk z celej Ukrajiny a obnovenie jej štátnych hraníc. Kremeľ vylúčil, že by sa zapojil do mierových rokovaní za podmienok stanovených Kyjevom.



V rozhovore sa Františka pýtali na jeho postoj k diskusii medzi tými, ktorí tvrdia, že Ukrajina by sa mala vzdať, keďže nebola schopná odraziť ruské sily, a tými, ktorí tvrdia, že by to legitimizovalo kroky najsilnejšej strany. Novinár, ktorý viedol rozhovor, v otázke použil výraz "biela vlajka".



"Je to jedna z interpretácií, to je pravda," povedal František podľa predbežného prepisu rozhovoru a čiastočného videozáznamu, ktorý v sobotu získala Reuters. Celý rozhovor sa má odvysielať 20. marca v rámci nového kultúrneho programu.



"Myslím si však, že najsilnejší je ten, kto sa pozrie na situáciu, myslí na ľudí, má odvahu vyvesiť bielu vlajku a vyjednáva," povedal František a dodal, že rokovania by sa mali uskutočniť s pomocou medzinárodných mocností.



"Slovo vyjednávať je odvážne slovo. Keď vidíte, že ste porazení, že sa veci nevyvíjajú dobre, musíte mať odvahu vyjednávať," vyhlásil pápež.



Predpokladá sa, že to bolo prvýkrát, čo František v diskusii o vojne na Ukrajine použil výrazy ako "biela vlajka" alebo "porazený", hoci v minulosti už hovoril o potrebe rokovaní.



"Človek sa môže hanbiť," povedal František o vyjednávaní, "ale koľko mŕtvych si táto vojna ešte vyžiada? Treba vyjednávať včas, nájsť krajinu, ktorá môže byť sprostredkovateľom," povedal František a medzi krajinami, ktoré sa ponúkli, spomenul Turecko.



"Nehanbite sa vyjednávať, kým sa veci nezhoršia," povedal František, ktorý predniesol už stovky výziev za "mučenícku Ukrajinu".



Zelenskyj vo februári uviedol, že od invázie vo februári 2022 zahynulo 31.000 ukrajinských vojakov a že v okupovaných oblastiach krajiny boli zabité desaťtisíce civilistov.