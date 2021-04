Pápež umožnil vatikánskym súdom súdiť kardinálov a biskupov

Vatikán 30. apríla (TASR) - Pápež František dal v piatok vatikánskym civilným súdom právomoc súdiť kardinálov a biskupov - ide o historickú reformu, ktorá ukončuje dlhodobú výsadu vysokopostavených cirkevných predstaviteľov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Kardinálov a biskupov obvinených z trestných činov mohol až doteraz súdiť iba najvyšší súd pozostávajúci z troch kardinálov, ktorým pomáhali dvaja či viacerí laickí sudcovia.



Podľa nového systému, platného od 1. mája, už budú súdení vatikánskym riadnym trestným súdnictvom, kde pracujú civilní sudcovia, a nie vysvätení kňazi.



Zmena pramení z "nevyhnutnej potreby zaistiť rovnosť všetkých členov cirkvi a ich rovnakú dôstojnosť a postavenie bez privilégií, ktoré sa datujú do dávnejších čias", uviedol František k dekréte "motu proprio".



Každý trestný proces proti kardinálovi alebo biskupovi však musí najprv schváliť pápež.



Reformu teda oznámili, ale stále nie je jasné, či vatikánska prokuratúra pracuje na prípade a žalobe proti bývalému poprednému predstaviteľovi Vatikánu, talianskemu kardinálovi Angelovi Becciuovi.



Pápež vlani v septembri Becciua náhle odvolal z funkcie šéfa Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne, a odôvodnil to tak, že je podozrivý z odčerpávania finančných prostriedkov určených na charitu, aby nimi pomohol svojim súrodencom.



Becciu trvá na tom, že je nevinný, a nebol obvinený zo žiadneho trestného činu. V januári však prokuratúra uviedla, že žiada súdny proces so ženou, ktorá s kardinálom spolupracovala a poskytovala mu poradenské služby.