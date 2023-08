Pápež úmrtia migrantov na mori označil za otvorenú ranu na ľudskosti

Vatikán 13. augusta (TASR) - Pápež František v nedeľu úmrtia migrantov a utečencov, ktorí sa cez Stredozemné more pokúšajú dostať do Európy, označil za otvorenú ranu na našej ľudskosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a ANSA.



František pripomenul nedávne stroskotanie lode s migrantmi v Stredozemnom mori, po ktorom je nezvestných 41 osôb. "S bolesťou a zahanbením musíme vyhlásiť, že od začiatku roka v tomto (Stredozemnom) mori prišlo o život takmer 2000 mužov, žien a detí pokúšajúcich sa dosiahnuť Európu," povedal pápež počas nedeľňajšej modlitby Anjel pána na vatikánskom Námestí svätého Petra . "Je to otvorená rana na našej ľudskosti," dodal.



Štyroch migrantov zachránila nákladná loď a na taliansky ostrov Lampedusa dorazili v stredu 9. augusta. Títo preživší povedali, že malá loď s 45 ľuďmi na palube vrátane troch detí vyplávala z tuniského pobrežia vo štvrtok 3. augusta a potopila sa po niekoľkých hodinách plavby.



Hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v sobotu povedal, že v oblasti Stredozemného mora prišlo od 1. januára tohto roka o život najmenej 2060 migrantov. Viac než 1800 z nich zahynulo pri pokuse preplaviť sa cez centrálne Stredozemie zo severnej Afriky do Talianska a na Maltu. To je dvakrát viac, než zomrelo za rovnaké obdobie roka 2022.