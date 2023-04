Pápež umyl nohy 12 mladistvým väzňom v nápravnom zariadení v Ríme

Rím 6. apríl (TASR) - Pápež František vo štvrtok umyl nohy 12 väzňom v nápravnom zariadení pre mladistvých Casal del Marmo na okraji Ríma. Tento tradičný obrad je spomienkou na počínanie Ježiša Krista, ktorý na Zelený štvrtok - počas poslednej večere - umyl nohy 12 apoštolom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Pápež do nápravného zariadenia prišiel na invalidnom vozíku, ktorý v poslednej dobe používa relatívne často. Má totiž choré koleno, ktoré mu obmedzovalo pohyb aj pri obrade umývania nôh delikventov.



František sa počas obradu usmieval a po jednom sa zdravil s mladými trestancami. "Ježiš vie, čo máme v srdci, miluje nás takých, akí sme, a všetkým nám umýva nohy. Ježiš sa nikdy nebojí našich slabostí, chce nás držať za ruku, aby pre nás život nebol taký ťažký," povedal im.



Pápež sa do tohto nápravného zariadenia vrátil po desiatich rokoch. Už počas prvého roku svojho pontifikátu v roku 2013 - len krátko po svojom zvolení - tam totiž slávil obrady Zeleného štvrtka. Odvtedy si vždy vyberal na tento obrad zariadenia pre ľudí nachádzajúcich sa v rôznych ťažkých situáciách.



Minulý rok si zvolil väzenský komplex v prístavnom meste Civitavecchia severne od Ríma. V rokoch 2020 a 2021 bol tento obrad zrušený z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu.



Pápež František strávil minulý týždeň tri dni v nemocnici v Ríme, kde ho hospitalizovali pre problémy s dýchaním a zistili mu zápal priedušiek. V sobotu ho prepustili a hneď na druhý deň - na Kvetnú nedeľu - sa zúčastnil na omši na Námestí svätého Petra.



František bude predsedať bohoslužbám aj počas Veľkého piatka, Bielej soboty a po omši na Veľkonočnú nedeľu prednesie aj tradičné posolstvo Urbi et Orbi (Mestu a svetu).