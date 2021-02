Pápež ustanovil svetový deň seniorov, slávi sa v štvrtú júlovú nedeľu

Vatikán 1. februára (TASR) - Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov. Sláviť sa bude vždy v štvrtú júlovú nedeľu. Práve v tom období je v cirkevnom kalendári liturgická spomienka na sv. Joachima a Annu, Ježišových "starých rodičov".



Toto svoje rozhodnutie pápež oznámil v príhovore po modlitbe Anjel Pána v nedeľu, informoval spravodajský portál Vatican News.



František tak urobil pred sviatkom Obetovania Pána (2. februára). Cirkev si v tento deň pripomína udalosť, keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom veku, rozpoznali v Ježišovi Mesiáša.



Pápež uviedol, že "Duch svätý aj dnes podnecuje v senioroch múdre myšlienky a slová. Ich hlas je cenný, lebo chváli Boha a uchováva korene národov".



Podľa pápeža je staroba darom a prarodičia sú ohnivkom spájajúcim rôzne generácie, pričom ich poslaním je odovzdávať mladým skúsenosti života i viery.



Pápež tiež pripomenul, že na starých ľudí sa často zabúda. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa prarodičia stretávali so svojimi vnukmi a naopak. Citoval pritom starozákonného proroka Joela, podľa ktorého prarodičia pred svojimi vnukmi snívajú a majú videnia, zatiaľ čo vnuci po tom, čo načerpajú z prarodičov silu, "idú ďalej a prorokujú".



V súvislosti s týmto pápežovým oznámením vatikánsky Úrad pre laikov, rodinu a život, deklaroval, že "pastorácia seniorov je neodkladnou prioritou v každom kresťanskom spoločenstve".



Portál Vatican News pripomenul, že tento vatikánsky úrad už usporiadal prvý kongres venovaný pastorácii seniorov a po ustanovení nového Svetového dňa chce vyvíjať ešte dôraznejšie úsilie, ktoré by zabránilo "odpisovaniu" starých ľudí a - naopak - doceňovalo ich vklad do života cirkvi.



Vatikánsky úrad avizoval, že v závislosti od vývoja pandemickej situácie by sa v predvečer prvého Svetového dňa prarodičov a seniorov, v nedeľu 25. júla, mala v Bazilike sv. Petra konať omša celebrovaná pápežom Františkom.