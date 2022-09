Pápež: Úvahy o použití jadrových zbraní sú šialenstvo

Vatikán 21. septembra (TASR) - Pápež František v stredajšom príhovore počas generálnej audiencie vo Vatikáne nepriamo reagoval na hrozby ruského prezidenta Vladimira Putina, že na ochranu ruského územia je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky", čo politici po celom svete pochopili ako hrozbu jadrovými zbraňami. Pápež hovoril v súvislosti s možným použitím takýchto zbraní ako o "šialenstve", informuje TASR.



"Táto tragická vojna nás doviedla do bodu, v ktorom niektorí ľudia uvažujú o jadrových zbraniach – tomto šialenstve," cituje Františka televízia CNN a pripomína, že sa priamo nezmienil o Rusku.



Podľa agentúry Reuters však odsúdil "obludnosti", ktoré v týchto chvíľach znáša "ušľachtilý ukrajinský národ".



Pápež na záver generálnej audiencie na Námestí sv. Petra hovoril o rozhovore, ktorý mal v utorok s vatikánskym almužníkom kardinálom Konradom Krajewským, ktorý na Ukrajine rozváža humanitárnu pomoc. Vatikánske médiá uviedli, že Poliak Krajewski sa minulý týždeň spolu so svojím sprievodom na Ukrajine dostal pod paľbu a musel vyhľadať úkryt. Kardinál tiež uviedol, že navštívil aj masové hroby pri meste Izium na severovýchode Ukrajiny.



"Povedal mi o bolesti týchto ľudí, o barbarských činoch, obludnostiach a umučených telách, ktoré tam boli nájdené," uviedol František.



Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že na územiach opätovne dobytých od ruských jednotiek objavili stovky tiel, z ktorých mnohé mali ruky zviazané za chrbtom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za dôkaz vojnových zločinov.



Rusko od začiatku invázie popiera, že jeho vojaci na Ukrajine páchajú vojnové zločiny. Z dovedna 111 tiel, ktoré v stredu exhumovali v Iziume v Charkovskej oblasti, štyri preukazovali známky mučenia, povedal pre Reuters šéf vyšetrovateľov v Charkovskej oblasti Serhij Bolvinov.