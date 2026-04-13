Pápež v Alžíri pripomenul, že Boh si želá mier pre každý národ
Autor TASR
Alžír 13. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok, hneď na úvod svojej historickej návštevy Alžírska, vyzval na odpustenie a zmierenie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
V prejave pri pamätníku obetí vojny za nezávislosť od Francúzska (1954 – 1962) pápež apeloval: „Na tomto mieste si pripomeňme, že Boh si želá mier pre každý národ... tento mier, ktorý nám umožňuje čeliť budúcnosti so zmiereným duchom, je možný iba prostredníctvom odpustenia.“
Ide o prvé pápežovo verejné vyjadrenie od príletu do Alžírska - krajiny s väčšinovo moslimským obyvateľstvom. Návšteva sa koná v čase zvýšeného napätia medzi Alžírskom a Francúzskom a len niekoľko dní po stretnutí pontifika s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Vatikáne.
Dvojdňová návšteva Alžírska zároveň otvára pápežovu africkú cestu, počas ktorej zavíta aj do Kamerunu, Angoly a Rovníkovej Guiney. Cieľom tohto pápežovho turné je „budovať mosty medzi kresťanským a moslimským svetom,“ ako uviedol arcibiskup Alžíra Jean-Paul Vesco.
Návšteva Alžírska má pre pápeža aj osobný rozmer: Alžírsko je totiž rodiskom svätého Augustína (354–430), ktorého duchovný odkaz výrazne ovplyvňuje Levov pontifikát.
V Alžíri sa pápež stretol s prezidentom Abdalom Madžídom Tabbúnom a na programe je aj návšteva Veľkej mešity v Alžíri, ktorá má najvyšší minaret na svete. Zavíta tiež do Baziliky Panny Márie Africkej.
V utorok sa pápež so sprievodom presunie do mesta Annaba na severovýchode krajiny. Ide o niekdajšie starorímske mesto Hippo, kde pôsobil sv. Augustín. V pláne má aj súkromnú modlitbu v kaplnke venovanej 19 kňazom a rehoľným sestrám zavraždeným počas alžírskej občianskej vojny v rokoch 1992 - 2002.
Podľa ľudskoprávnych organizácií napriek ústavnej garancii slobody vierovyznania v Alžírsku pokračuje represia voči náboženským menšinám. Tri organizácie na ochranu ľudských práv v Alžírsku vyzvali minulý týždeň pápeža, aby túto otázku počas svojej návštevy otvoril.
Pápežova cesta do Afriky sa začala krátko po tom, ako ho prezident USA Donald Trump označil za priveľmi „liberálneho“ a Svätého Otca kritizoval, že si „nerobí dobre svoju prácu“. Išlo o Trumpovu reakciu na pápežovu sobotňajšiu výzvu obnoviť mier na Blízkom východe.
