Pápež v auguste navštívi Portugalsko

Fátima 13. mája (TASR) - Pápež František má v úmysle v auguste navštíviť Portugalsko, uviedol vatikánsky štátny tajomník v piatok počas púte do fátimskej svätyne v centre tejto krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Argentínsky pápež sa plánuje tiež zúčastniť na Svetových dňoch mládeže, celosvetovom stretnutí mladých katolíkov, ktoré sa tento rok uskutoční v Lisabone od 1. do 6. augusta.



"Nemôžete prísť do Portugalska bez návštevy Fátimy", pričom "všetci pápeži vždy venovali Fátime veľkú pozornosť," povedal kardinál Pietro Parolin novinárom počas návštevy tohto mesta. Parolin dodal, že 86-ročný pápež "sa chce vrátiť najmä preto, aby sa modlil".



Očakáva sa, že na každoročnom podujatí pre mladých, ktoré sa zvyčajne koná každé tri roky, sa zúčastní viac ako milión pútnikov.



František (86) navštívil fátimskú svätyňu už v roku 2017, keď vyhlásil za sväté dve z troch detí, ktorým sa pred viac ako 100 rokmi údajne zjavila Panna Mária.



Panna Mária sa od mája do októbra 1917 šesťkrát zjavila vtedy sedemročnej Jacinte, deväťročnému Franciscovi a ich desaťročnej sesternici Lucii.



"Pápežova prítomnosť vo Fátime v auguste bude výnimočným momentom," vyhlásil rektor svätyne páter Carlos Cabecinhas a naznačil, že argentínsky pontifik "opätovne poukáže na význam mieru".