Pápež v Bazilike sv. Petra odslúžil Veľkonočnú vigíliu

Vatikán 8. apríla (TASR) - Veľkonočnú vigíliu na pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista slúžil na Bielu sobotu pápež František za prítomnosti približne 8000 veriacich v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Pápež vo svojej kázni kritizoval "bujnejúcu nespravodlivosť" a "ľadové vetry vojny", ktoré podľa neho vládnu vo svete. Pripomenul však, že sviatky Veľkej noci dávajú ľuďom povzbudenie a nádej.



"Motivujú nás ísť dopredu, zanechať za sebou pocit porážky a pozerať sa do budúcnosti s dôverou, pretože Kristus vstal z mŕtvych a zmenil chod dejín," povedal František.



"Pamätajte a choďte dopredu. A opätovne objavujte milosť božieho zmŕtvychvstania vo svojom vnútri," citoval pápeža server Vatican News.



Na začiatku vigílie priniesli veľkonočnú sviečku do Baziliky sv. Petra ponorenej do úplnej tmy, ktorá mala symbolizovať život bez viery. Pri nej následne zapaľovali sviečky aj prítomní kňazi i veriaci. V bazilike sa rozsvietili svetlá až po zaznení zvonov, ktoré podľa tradície ohlasujú vzkriesenie. Samotný pápež prišiel k oltáru na invalidnom vozíku, píše DPA.



Počas Veľkonočnej vigílie pokrstil František osem dospelých z Albánska, Spojených štátov, Nigérie, Venezuely a Talianska.



František sledoval väčšinu bohoslužby v sede; posediačky predniesol 86-ročný Argentínčan aj svoju kázeň. Františka len minulú sobotu prepustili z nemocnice po niekoľkých dňoch liečby bronchitídy. trpí tiež veľkými bolesťami kolena, kvôli ktorým je odkázaný na invalidný vozík.



Na Veľkonočnú nedeľu na poludnie udelí pápež František tradičné veľkonočné požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Očakáva sa účasť desaťtisícov veriacich, dodáva DPA.