Pápež v Benátkach varoval pred ničením životného prostredia turizmom

Benátky 28. apríla (TASR) - Pápež František viedol v nedeľu bohoslužbu na Námestí sv. Marka v Benátkach a varoval pritom pred poškodzovaním životného prostredia a nadmerným cestovným ruchom. TASR informuje podľa agentúr AFP a APA.



Jednodňová návšteva 87-ročného pápeža v Benátkach bola pozorne sledovaná v súvislosti s obavami o jeho krehké zdravie. František za uplynulých 11 rokov svojho pôsobenia často chodil po svete, od návštevy francúzskeho Marseille v septembri minulého roka však necestoval.



Na Námestí sv. Marka za slnečného počasia pozdravil viac než 10.000 veriacich. Krátko predtým navštívil ženskú väznicu na ostrove Giudecca, kde Vatikán zriadil svoj pavilón v rámci benátskeho bienále umenia. Počas príhovoru vyzdvihol význam umenia v boji proti rasizmu, píše APA. Podľa hlavného kurátora bienále Josého Tolentina de Mendoncu je Františkova návšteva "historickým momentom", keďže je prvým pápežom", ktorý príde na benátske bienále.



Následne sa František prihovoril aj mladým Benátčanom v bazilike Santa Maria della Salute. Povzbudil ich, aby sa zapojili do diania vo svete napriek tomu, že v súčasnosti je každý zväčša "sám so svojím mobilným telefónom, prilepený k sociálnym sieťam a videohrám". Nabádal pritom mladých, aby "odložili mobily" a stretávali sa s ľuďmi.



František následne počas omše hovoril o "okúzľujúcej kráse" Benátok, zároveň však spomenul množstvo hrozieb, ktorým musí toto mesto čeliť - klimatickú zmenu, masy turistov i "narušené sociálne vzťahy, individualizmus a osamelosť".



"Benátky tvoria jeden celok s vodou, na ktorej ležia. Bez starostlivosti a ochrany tohto prírodného prostredia by mohli dokonca prestať existovať," upozornil ďalej pápež. "Podobne je aj náš život navždy ponorený do prameňov Božej lásky," dodal.



Ako jednu z hlavných výziev Benátok uviedol František "náročnosť vytvorenia prostredia vhodného pre ľudí prostredníctvom adekvátneho manažmentu cestovného ruchu" spolu so "zmenou klímy... krehkosťou stavieb, kultúrneho dedičstva, ale aj ľudí."



Turistom bol znemožnený prístup na námestie počas pápežskej omše, na ktorú si bolo potrebné zakúpiť vstupenku, píše AFP.