Pápež v Budapešti odkázal mladým, že život je reálny, nie virtuálny

Budapešť 29. apríla (TASR) - Život je reálny a nie virtuálny, odkázal v sobotu pápež František počas druhého dňa svojej návštevy v Budapešti, kde sa v Športovej aréne Lászlóa Pappa stretol s vyše 10.000 mladými ľuďmi. S odvolaním sa na server magyarhirlap.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Dnes sme v pokušení vystačiť si s mobilom a niekoľkými kamarátmi. Robí to veľa ľudí, aj vy to chcete robiť, avšak nevedie to k ničomu dobrému," cituje server slová pápeža.



František v prejave ďalej podčiarkol, že človek sa nestane veľkým tým, že sa povznesie nad ostatných, ale že zostúpi k iným. Mladých vyzval, aby neboli leniví a pohodlní. Povedal, že Ježiš nechce, aby boli tichí a bojazliví, ale aby boli živí a aktívni a aby si určili vyššie ciele.



"Ticho je bránou k modlitbe a modlitba je bránou k láske. Modlitba je dialóg s Ježišom, tak ako svätá omša je stretnutím s ním, pričom spoveď je objatie, ktoré od neho prijímaš," pripomenula mladým hlava katolíckej cirkvi.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)