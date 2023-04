Pápež v Budapešti zdôraznil význam lásky v cirkvi

Budapešť 29. apríla (TASR) - Pápež František v sobotu, v druhý deň návštevy Maďarska, pred predstaviteľmi maďarskej katolíckej cirkvi, humanitárnych organizácií, utečencami a chudobnými zdôraznil význam lásky v cirkvi. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Potrebujeme cirkev, ktorá plynule hovorí jazykom aktívnej lásky," zdôraznil pápež v budapeštianskom Kostole sv. Alžbety na Námestí ruží.



Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila poďakovanie maďarskej cirkvi za jej oddanosť aktívnej láske a za "nielen veľkodušné, ale aj nadšené" prijatie tých, čo utekajú pred vojnou na Ukrajine.



Podľa jeho slov evanjelium sa sústreďuje na chudobných a núdznych. "Ježiš prišiel pre to, aby doniesol chudobným dobrú zvesť. To nás stavia pred vzrušujúcu výzvu, aby sa viera, ktorú vyznávame, nestala zajatcom neživej sekty a nestala sa obeťou akéhosi duchovného egoizmu," formuloval pápež.



Ako dodal, "nestačí ponúknuť núdznym chlieb, ktorý nasycuje žalúdok, ale treba nasýtiť aj srdce človeka".



Súčasťou stretnutia, na ktoré prišli aj predstavitelia rómskych komunít, bolo i predstavenie činnosti charitatívnych organizácií v Maďarsku, a to nielen katolíckych.



Pápež potom navštívil spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich, o ktorých povedal, že pre nich je mimoriadne dôležitá spolupatričnosť ku katolíckej cirkvi.



Návšteva Františka v Maďarsku vyvrcholí v nedeľu dopoludnia omšou celebrovanou na Kossuthovom námestí pred budovou parlamentu.