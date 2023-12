Pápež v Deň svätého Štefana vyzdvihol nových mučeníkov

Vatikán 26. decembra (TASR) - Pápež František vyzdvihol v utorok, na Druhý sviatok vianočný, nových mučeníkov. Urobil tak v deň, keď si Vatikán pripomína prvého kresťanského mučeníka, svätého Štefana, ukameňovaného pre vieru. Informovala o tom talianska tlačová agentúra ANSA a portál Vatican News.



"Aj dnes je mnoho mučeníkov Cirkvi, ale ich obeť prináša plody," povedal pápež v príhovore pred tradičnou modlitbou Anjel Pána, ktorý predniesol z okna Apoštolského paláca veriacim na vatikánskom Námestí sv. Petra.



František, ktorý mal nedávno množstvo zdravotných problémov, požiadal tiež veriacich, aby sa "zaňho ďalej modlili". Dodal: "Potrebujem to."



Pápež nedávno porušil tradíciu a vybral si miesto svojho hrobu mimo Vatikánu, a to v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorá je zasvätená Panne Márii. Už vyše sto rokov pritom pápežov pochovávajú v krypte pod Bazilikou svätého Petra. Pápež však v polovici decembra poprel správy, že uvažuje nad odstúpením z úradu - nechystá sa to urobiť napriek zdravotným ťažkostiam.



František (86) mal v posledných rokoch veľa zdravotných problémov vrátane sivého zákalu, ischiasu (zápalu sedacieho nervu) a bolestí v pravom kolene, ktoré ho nútia pri mnohých príležitostiach používať invalidný vozík.



Posledné dva roky podstúpil aj dve operácie hernie (prietrže) a nedávno mal tiež zápal priedušiek, ktorý mu zabránil ísť na dlho očakávanú Konferenciu OSN o zmene klímy (COP28) v Dubaji.



V minulosti naznačil, že je pripravený odstúpiť, ak mu choroba bude brániť vo výkone práce, tak ako to vo februári 2013 prekvapivo urobil jeho predchodca Benedikt XVI.



Deň pred modlitbou Anjel Pána za prvého kresťanského mučeníka sv. Štefana požehnal František Mestu a svetu (Urbi et Orbi). Pri tejto príležitosti, na Prvý sviatok vianočný, odsúdil "masakre nevinných vo svete", ktorých nazval "malí Ježiškovia dneška".



Pápež zdôraznil, že "aby sa povedalo 'nie' vojne, je potrebné povedať 'nie' zbraniam".