Pápež v deň svojich menín navštívil očkovacie centrum vo Vatikáne

Na archívnej snímke pápež František pri Ríme 5. marca 2021. Foto: TASR/AP

Rím 23. apríla (TASR) - Pápež František sa v piatok vo Vatikáne stretol so skupinou ľudí v núdzi a bezdomovcov, ktorí sa prišli dať zaočkovať druhou dávkou vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa portálu Vatican News pápež takto strávil časť svojho meninového dňa, keďže jeho civilné krstné meno je Jorge (Juraj) a sviatok tohto svätca si v španielsky hovoriacich krajinách pripomínajú práve 23. apríla.Sviatok sv. Juraja, ktorý je v rímskom kalendári spoločníkom sv. Vojtecha, sa vo Vatikáne slávi ako voľný deň - práve vzhľadom na to, že ide o pápežove meniny.Pápež mal aj v uplynulých rokoch vo zvyku pripomenúť si svoje meniny tým, že obdaroval iných, uviedli Vatican News s tým, že jeho darom pre ľudí v núdzi bolo osobné stretnutie s ním.V Aule Pavla VI., ktorá vo Vatikáne slúži ako očkovacie centrum, sa pápež František zdržal asi pol hodiny: strávil ju rozhovormi s očkovanými, zdravotným personálom i prítomnými dobrovoľníkmi.V krátko príhovore sa poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do projektu pápežskej dobročinnej pokladne (Vaccino sosopeso), kde sa zhromažďujú finančné prostriedky na nákup vakcín pre chudobné krajiny. Vďaka nej bolo napríklad apoštolskému nunciovi v Sýrii, kardinálovi Mariovi Zenarimu odovzdaných 100.000 eur ako reakcia na pápežovu výzvu na zaistenie prístupu k vakcínam pre tých, ktorí to najviac potrebujú.Pred svojím odchodom pápež prítomným daroval veľké čokoládové veľkonočné vajce, ktoré dobrovoľníci "" rozdelili.Pápež svojou návštevou opäť podporil projekt bezplatného poskytnutia vakcín proti covidu pre zraniteľné osoby, ktorý spustil pápežský almužník, kardinál Konrad Krajewski. V piatok bolo takto zaočkovaných asi 600 z celkovo 1400 ľudí, ktorí dostali prvú dávku vakcíny počas týždňa tesne pred Veľkou nocou.Ide o ľudí, ktorí bývajú hosťami v ubytovniach sestier Matky Terezy, klientmi Komunity sv. Egídia a projektu Solidárneho lekárstva v rámci strediska Matky Milosrdenstva pri Svätopeterskej kolonáde.Kampaň Vatikánu s ponukou bezplatných vakcín pre ľudí bez domova alebo v núdzi sa začala v januári - v rovnakom čase ako očkovanie zamestnancov Vatikánu. V tom čase boli zaočkovaný aj pápež František i emeritný pápež Benedikt XVI.