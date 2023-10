Pápež v exhortácii Laudate Deum poukazuje na zmenu klímy

Vatikán 4. októbra (TASR) - Pápež František vo svojej najnovšej exhortácii vyzval na urýchlené zavedenie opatrení proti zmene klímy a odsúdil nedostatok pozornosti voči tomuto problému zo strany politikov i podnikateľov. Zároveň kritizoval aj tých, ktorí sa voči klimatickej zmene stavajú skepticky. Globálne otepľovanie nazval jednou z najväčších výziev, akým v súčasnosti čelí svetové spoločenstvo.



Františkova apoštolská exhortácia s názvom Laudate Deum (Chváľte Boha) bola zverejnená v stredu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



"Nevyhnutný prechod k čistým zdrojom energie, ako je veterná a slnečná energia, a upustenie od fosílnych palív neprebieha tak rýchlo, ako by bolo potrebné. V dôsledku toho hrozí, že všetko, čo sa robí, sa bude považovať len za trik na odpútanie pozornosti," píše František v apoštolskej exhortácii.



Situácia je podľa neho čoraz vážnejšia a obavy o spoločný domov ľudstva čoraz väčšie. Ako pokračoval, mnohí ľudia znevažujú pozorovania odborníkov. "Príznaky klimatických zmien sú tu a sú čoraz zjavnejšie – akokoľvek sa ich niekto snaží popierať, skrývať, zatajovať alebo relativizovať," varuje pápež.



Laudate Deum má byť aktualizáciou Františkovej encykliky o životnom prostredí Laudato si' (Buď pochválený) z roku 2015. Vyzval v nej na "ekologické obrátenie" a odsúdil ničenie životného prostredia, sociálnu nespravodlivosť a konzumizmus.



František vyzval na nový multilateralizmus v medzinárodnom riadení a vyhranil sa aj voči bezuzdnému využívaniu fosílnych palív. Ich náhradou majú byť obnoviteľné zdroje energie, pričom za túto transformáciu je podľa pápeža zodpovedný vo veľkej miere Západ.



Komplexná zmena nezodpovedného životného štýlu spojeného so západným modelom by mohla priniesť významné dlhodobé výsledky, napísal pápež, ktorý tiež ocenil angažovanosť klimatických aktivistov. "Je na každej rodine, aby zvážila, že v stávke je budúcnosť jej detí," napísal 86-ročný František.