Pápež v homílii počas vigílie vyzval na veľkonočné prímerie

Vatikán 17. apríla (TASR) - Pápež František v sobotu vo svojej homílii počas vigílie z Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania vyzval na veľkonočné prímerie s cieľom dosiahnuť mier prostredníctvom rokovaní.



Na vigílii, ktorá sa konala v Bazilike svätého Petra, sa zúčastnil aj primátor ukrajinského mesta Melitopol a traja ukrajinskí poslanci, informovala agentúra AP.



Pápež sa v príhovore podľa AP priamo nezmienil o ruskej invázii na Ukrajinu, ale vyzval na veľkonočné prímerie.



AP poznamenala, že s touto výzvou pápež prišiel v deň, keď Rusko obnovilo raketové a delostrelecké útoky na Kyjev, západnú Ukrajinu a ďalšie oblasti.



Na záver homílie pápež ubezpečil členov delegácie z Ukrajiny: "Všetci sa v túto noc modlíme za vás a s vami. Modlíme sa za všetkých trpiacich".



Dodal, že ľudia môžu trpiacim poskytnúť spoločnosť, či modlitbu, ale najväčším darom je, že "Kristus vstal z mŕtvych". Ako poznamenala AP, pápež posledné slová povedal v ukrajinčine.



Podľa AP ukrajinskú delegáciu, ktorá navštívila viaceré európske hlavné mestá so žiadosťou o väčšiu pomoc pre ich vojnou zničenú krajinu, v sobotu prijal vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin.



Agentúra Reuters dodala, že pápež Veľkonočnej vigílii Pánovho zmŕvychvstania nepredsedal - pravdepodobne pre opakujúce sa bolesti nohy, ktoré ho nútia obmedziť niektoré aktivity. Ako hlavný celebrant ho nahradil taliansky kardinál Giovanni Battista Re.



Bohoslužba zahŕňala procesiu v takmer úplnej tme centrálnou loďou Baziliky sv. Petra, ktorá je najväčším kresťanským chrámom. Obrady si od prítomných vyžadovali dlhé státie počas spevov a čítania evanjelia, ako aj kľačanie.



Na vigílii sa zúčastnilo asi 5500 ľudí. Bolo medzi nimi aj sedem dospelých, ktorých pápež počas omše pokrstil. Vatikán uviedol, že títo katechumeni pochádzajú z Talianska, Spojených štátov, Albánska a Kuby.



Na obradoch Veľkého týždňa, ktoré vyvrcholia v nedeľu, sa verejnosť môže zúčastniť prvýkrát od roku 2019 - po dvoch rokoch obmedzení pre pandémiu choroby COVID-19.



V nedeľu predpoludním by pápež mal celebrovať omšu na Svätopeterskom námestí a potom sa prihovorí veriacim z loggie na priečelí baziliky a udelí i tradičné požehnanie mestu Rím a celému svetu – Urbi et orbi.