Pápež v júli navštívi Konžskú demokratickú republiku a Južný Sudán

Vatikán 3. marca (TASR) - Hovorca Vatikánu Matteo Bruni vo štvrtok oznámil, že pápež František navštívi v júli Južný Sudán a Konžskú demokratickú republiku. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Bruni informoval, že pápež navštívi Konžskú demokratickú republiku (KDR) v termíne od 2. do 5. júla. Zavíta tam do hlavného mesta Kinshasa a mesta Goma na východe krajiny. V Južnom Sudáne bude od 5. do 7. júla a navštívi hlavné mesto Džuba.



Konžskú demokratickú republiku, kde je asi 40 percent obyvateľov katolíkov, navštívila hlava katolíckej cirkvi naposledy v auguste 1985. Vtedajší pápež Ján Pavol II. sa v krajine zdržal dva dni.



V Južnom Sudáne je od vyhlásenia nezávislosti v roku 2011 veľká nestabilita a krajinu sužovala občianska vojna, pripomenula AFP.



Návšteva štátov na africkom kontinente je druhou ohlásenou apoštolskou cestou pápeža Františka v tomto roku. Na začiatku apríla navštívi Maltu.