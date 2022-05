Pápež v júli zavíta do Afriky; pôjdu s ním dvaja cirkevní hodnostári

Rím 28. mája (TASR) - Pápež František plánuje začiatkom júla navštíviť Konžskú demokratickú republiku (KDR) a Južný Sudán, oznámil v sobotu Vatikán. Počas návštevy v Južnom Sudáne budú pápeža sprevádzať arcibiskup z Canterbury Justin Welby a Iain Greenshields, ktorý vedie Valné zhromaždenie Škótskej cirkvi, dodala agentúra DPA.



Návšteva sa uskutoční od 2. do 7. júla a pápež počas nej zavíta napr. aj do mesta Goma v provincii Severné Kivu na východe KDR - oblasti, kde si zrážky medzi ozbrojenými silami a militantnými skupinami vyžiadali tisíce obetí a spôsobili vysídlenie miliónov ľudí.



Jednu z omší bude pápež sláviť v utečeneckom tábore Kibumba a má stretnúť aj s obeťami násilia v meste Beni, druhom najväčšom meste v provincii Severné Kivu, ktoré je sužované epidémiou eboly a prírodnými katastrofami, ale aj početnými prípadmi násilia voči civilistom, únosmi a rabovaním, ako aj mimosúdnymi popravami páchanými milíciami i vládnou armádou.



V Južnom Sudáne sa pápež stretne s najvyššími náboženskými a politickými predstaviteľmi na ekumenickom duchovnom podujatí, ktorého cieľom je "privolať dar pokoja v tejto krajine zmietanej občianskou vojnou", napísal web Vatican News.



Pápež v Južnom Sudáne zavíta aj do tábora pre vnútorne vysídlené osoby, ktorý sa nachádza v hlavnom meste krajiny, Jube.



DPA poznamenala, že 85-ročný pápež nie je momentálne v najlepšom zdravotnom stave: trpí vážnymi problémami s kolenami, ktoré ho často nútia používať invalidný vozík.